Трамп назвав Зеленського невдячним за допомогу США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Офіс президента

Президент США Дональд Трамп висловив сумніви щодо вдячності Зеленського за американську допомогу, заявивши, що той брав гроші від адміністрації Байдена "як цукерки у дитини".

Таку думку американський президент висловив в інтерв'ю для Fox News.

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Дональд Трамп сказав, що не вважає Володимира Зеленського вдячним. За його словами, український президент "брав американські гроші, як цукерки у дитини".

Крім того, лідер США знову заговорив про 350 мільярдів доларів, які Джо Байден нібито надав Україні.

Трамп також знову згадав, що саме його адміністрація передала Києву ПТРК Javelin, тоді як за часів Обами Україна не отримала нічого.

"Він вивозив гроші з країни за Байдена, як цукерки в дитини. Це було так легко і з таким самим підходом. І я просто не думаю, що він вдячний. Ми дали йому, на мою думу, 350 мільярдів доларів. Натомість Європа вклала 100 мільярдів. Не забувайте, що саме я дав йому "Джавеліни", які збивали всі цілі, Обама нічого не дав", — сказав Трамп.

Крім того, він вкотре повторив свою тезу про те, що якби він був президентом США у 2022 році, то Росія не здійснила б повномасштабне вторгнення в Україну.

Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що попередній голова Білого дому Джо Байден не мав виділяти Україні 350 мільярдів доларів. Він вважає, що США мали надавати стільки ж допомоги, як і Європа.

Також Трамп припустив, що Україна "може не вижити у будь-якому випадку" у відповідь на запитання про зупинення допомоги від США.