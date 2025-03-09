Трамп назвал Зеленского неблагодарным за помощь США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Офис президента

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно благодарности Зеленского за американскую помощь, заявив, что тот брал деньги от администрации Байдена "как конфеты у ребенка".

Такое мнение американский президент высказал в интервью для Fox News.

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Дональд Трамп сказал, что не считает Владимира Зеленского благодарным. По его словам, украинский президент "брал американские деньги, как конфеты у ребенка".

Кроме того, лидер США снова заговорил о 350 миллиардах долларов, которые Джо Байден якобы предоставил Украине.

Трамп также снова вспомнил, что именно его администрация передала Киеву ПТРК Javelin, тогда как во времена Обамы Украина не получила ничего.

"Он вывозил деньги из страны при Байдене, как конфеты у ребенка. Это было так легко и с таким же подходом. И я просто не думаю, что он благодарен. Мы дали ему, по моему мнению, 350 миллиардов долларов. Зато Европа вложила 100 миллиардов. Не забывайте, что именно я дал ему "Джавелины", которые сбивали все цели, Обама ничего не дал", — сказал Трамп.

Кроме того, он в очередной раз повторил свой тезис о том, что если бы он был президентом США в 2022 году, то Россия не осуществила бы полномасштабное вторжение в Украину.

В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что предыдущий глава Белого дома Джо Байден не должен был выделять Украине 350 миллиардов долларов. Он считает, что США должны были предоставлять столько же помощи, как и Европа.

Также Трамп предположил, что Украина "может не выжить в любом случае" в ответ на вопрос об остановке помощи от США.