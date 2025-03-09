Трамп заявил об игнорировании угрозы ядерной войны

Трамп заявил, что угроза ядерной войны может появиться уже завтра
Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно игнорирования угрозы ядерной войны. Он считает, что эта угроза может появиться уже завтра.
Об этом лидер США заявил в интервью Fox News.
Трамп об угрозе ядерной войны
Президент США считает, что угроза ядерной войны сейчас значительно важнее и ближе, чем климатические проблемы.
По его мнению, во время разговоров о глобальном потеплении недостаточно внимания уделяется опасности ядерного оружия, которое может стать реальной угрозой уже завтра.
"Когда я слушаю этих климатических сумасшедших, которые говорят о глобальном потеплении и говорят, что океан поднимется на 1,8 дюйма в течение следующих 300 лет, они говорят о климате и об опасности климата, но не говорят об опасности ядерного оружия, которое может появиться уже завтра", — сказал Трамп в интервью Fox News.
Также он добавил, что годами слушал, как Джо Байден говорил об экзистенциальной угрозе, и говорил, что больше всего экзистенциальная угроза — это климат. Вместо этого он говорил, что самая большая экзистенциальная угроза — это ядерное оружие в разных странах, способное уничтожить все вокруг.
В частности, в интервью Трамп выразил сомнения относительно благодарности Зеленского за американскую помощь, заявив, что тот брал деньги от администрации Байдена "как конфеты у ребенка".
Также лидер США заявил, что предыдущий глава Белого дома Джо Байден не должен был выделять Украине 350 миллиардов долларов. Он считает, что США должны были предоставлять столько же помощи, как и Европа.
Читайте Новини.LIVE!