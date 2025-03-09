Трамп заявил об игнорировании угрозы ядерной войны

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно игнорирования угрозы ядерной войны. Он считает, что эта угроза может появиться уже завтра.

Об этом лидер США заявил в интервью Fox News.

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Президент США считает, что угроза ядерной войны сейчас значительно важнее и ближе, чем климатические проблемы.

По его мнению, во время разговоров о глобальном потеплении недостаточно внимания уделяется опасности ядерного оружия, которое может стать реальной угрозой уже завтра.

"Когда я слушаю этих климатических сумасшедших, которые говорят о глобальном потеплении и говорят, что океан поднимется на 1,8 дюйма в течение следующих 300 лет, они говорят о климате и об опасности климата, но не говорят об опасности ядерного оружия, которое может появиться уже завтра", — сказал Трамп в интервью Fox News.

Также он добавил, что годами слушал, как Джо Байден говорил об экзистенциальной угрозе, и говорил, что больше всего экзистенциальная угроза — это климат. Вместо этого он говорил, что самая большая экзистенциальная угроза — это ядерное оружие в разных странах, способное уничтожить все вокруг.

В частности, в интервью Трамп выразил сомнения относительно благодарности Зеленского за американскую помощь, заявив, что тот брал деньги от администрации Байдена "как конфеты у ребенка".

Также лидер США заявил, что предыдущий глава Белого дома Джо Байден не должен был выделять Украине 350 миллиардов долларов. Он считает, что США должны были предоставлять столько же помощи, как и Европа.