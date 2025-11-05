Трамп покидає Нью-Йорк через нового мера-демократа

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не хоче жити в Нью-Йорку після перемоги демократа Зохрана Мамдані на виборах мера. Він звинуватив нового очільника міста у "комунізмі" та заявив, що планує остаточно переїхати до Маямі.

Про це повідомили Clash Report у середу, 5 листопада.

Трамп не хоче жити у "комуністичному" Нью-Йорку

Після перемоги демократа Мамдані Дональд Трамп зробив гучну заяву, що "Маямі стане притулком для тих, хто тікає від комунізму в Нью-Йорку". Політик наголосив, що більше не має наміру залишатися у місті, яким керуватиме новообраний мер. ЗМІ нагадують, що саме в Нью-Йорку розташований пентхаус Трампа у Trump Tower, де він жив до 2019 року.

"Маямі стане притулком для тих, хто тікає від комунізму в Нью-Йорку! Я живу в Нью-Йорку, але намагаюся звідти виїхати. Я не хочу жити в комуністичному режимі", — заявив Трамп.

Трамп також запевнив, що не дозволить "комуністичним настроям" поширюватися країною. За його словами, поки він залишається у Білому домі, Америка не стане "жертвою ідеологічного безумства". Політик знову підкреслив, що США мають повернутися до "здорового глузду" та "порядку".

Нагадаємо, що Дональд Трамп емоційно відреагував на результати виборів у Нью-Йорку, де перемогу здобув демократ Зоран Мамдані — президент натякнув, що ситуація в місті його розчарувала.

Раніше ми також інформували, що кандидат від Демократичної партії Зоран Мамдані несподівано виграв вибори мера Нью-Йорка, залишивши республіканців без перемоги.