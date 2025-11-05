Відео
Головна Новини дня Трамп різко висловився про Мамдані після виборів у Нью-Йорку

Трамп різко висловився про Мамдані після виборів у Нью-Йорку

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 22:10
Оновлено: 23:00
Трамп після виборів у Нью-Йорку натякнув, що результат демократів стане для нього лише тимчасовою поразкою.
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп виступив перед натовпом на Американському бізнес-форумі в Маямі. Під час промови він прокоментував останні політичні події, зокрема результати виборів у Нью-Йорку, які завершилися поразкою для республіканців та перемогою демократа Зохрана Мамдані.

Про це повідомили Clash Report у середу, 5 листопада.

Читайте також:

Трамп про поразку республіканців і "втрату суверенітету"

Виступаючи перед тисячами прихильників у Маямі, Трамп заявив, що американці відновили свій суверенітет, обравши його рік тому, однак натякнув, що частково його втратили минулої ночі через перемогу Зохрана Мамдані. Політик запевнив, що республіканці не збираються здаватися і продовжать боротьбу. Його промова супроводжувалася гучними оплесками присутніх.

"Ми втратили трохи суверенітету минулої ночі в Нью-Йорку, але ми цим займемося", — сказав Трамп.

За словами політика, останні вибори показали чітку різницю між двома політичними таборами — "комунізмом і здоровим глуздом". 

Нагадаємо, що перемога демократа Зорана Мамдані на виборах мера Нью-Йорка стала несподіванкою навіть для Дональда Трампа — президент визнав, що не очікував такого результату.

Раніше ми також інформували, що перші вибори після повернення Трампа до Білого дому завершилися невдачею для республіканців — демократи здобули одразу три важливі перемоги в ключових штатах.

Дональд Трамп Нью-Йорк Республіканська партія Демократична партія Зогран Мамдані
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
