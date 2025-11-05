Трамп после выборов в Нью-Йорке намекнул, что результат демократов станет для него лишь временным поражением.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп выступил перед собравшимися на Американском бизнес-форуме в Майами. Во время речи он прокомментировал последние политические события, в частности результаты выборов в Нью-Йорке, которые завершились поражением для республиканцев и победой демократа Зохрана Мамдани.

Об этом сообщили Clash Report в среду, 5 ноября.

Трамп о поражении республиканцев и "потере суверенитета"

Выступая перед тысячами сторонников в Майами, Трамп заявил, что американцы восстановили свой суверенитет, избрав его год назад, однако намекнул, что частично его потеряли прошлой ночью из-за победы Зохрана Мамдани. Политик заверил, что республиканцы не собираются сдаваться и продолжат борьбу. Его речь сопровождалась громкими аплодисментами присутствующих.

"Мы потеряли немного суверенитета прошлой ночью в Нью-Йорке, но мы этим займемся", — сказал Трамп.

По словам политика, последние выборы показали четкую разницу между двумя политическими лагерями — "коммунизмом и здравым смыслом".

Напомним, что победа демократа Зорана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка стала неожиданностью даже для Дональда Трампа — президент признал, что не ожидал такого результата.

Ранее мы также информировали, что первые выборы после возвращения Трампа в Белый дом завершились неудачей для республиканцев — демократы получили сразу три важные победы в ключевых штатах.