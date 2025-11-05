Видео
Главная Новости дня Трамп заявил, что покидает Нью-Йорк из-за победы Мамдани

Трамп заявил, что покидает Нью-Йорк из-за победы Мамдани

Ua en ru
Дата публикации 5 ноября 2025 23:29
обновлено: 00:07
Трамп покидает Нью-Йорк из-за нового мэра-демократа
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не хочет жить в Нью-Йорке после победы демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра. Он обвинил нового главу города в "коммунизме" и заявил, что планирует окончательно переехать в Майами.

Об этом сообщили Clash Report в среду, 5 ноября.

Трамп не хочет жить в "коммунистическом" Нью-Йорке

После победы демократа Мамдани Дональд Трамп сделал громкое заявление, что "Майами станет убежищем для тех, кто убегает от коммунизма в Нью-Йорке". Политик подчеркнул, что больше не намерен оставаться в городе, которым будет руководить новоизбранный мэр. СМИ напоминают, что именно в Нью-Йорке расположен пентхаус Трампа в Trump Tower, где он жил до 2019 года.

"Майами станет убежищем для тех, кто бежит от коммунизма в Нью-Йорке! Я живу в Нью-Йорке, но пытаюсь оттуда уехать. Я не хочу жить в коммунистическом режиме", — заявил Трамп.

Трамп также заверил, что не позволит "коммунистическим настроениям" распространяться по стране. По его словам, пока он остается в Белом доме, Америка не станет "жертвой идеологического безумия". Политик вновь подчеркнул, что США должны вернуться к "здравому смыслу" и "порядку".

Напомним, что Дональд Трамп эмоционально отреагировал на результаты выборов в Нью-Йорке, где победу одержал демократ Зоран Мамдани — президент намекнул, что ситуация в городе его разочаровала.

Ранее мы также информировали, что кандидат от Демократической партии Зоран Мамдани неожиданно выиграл выборы мэра Нью-Йорка, оставив республиканцев без победы.

