Головна Новини дня Трамп заявив, що Ердоган може повпливати на війну в Україні

Трамп заявив, що Ердоган може повпливати на війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 19:03
Трамп вважає, що Ердоган може вплинути на війну
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган може повпливати на хід повномасштабної війни в Україні. Адже, за його словами, Зеленський та Путін поважають турецького лідера.

Про це Дональд Трамп сказав під час прийому Ердогана в Білому домі у четвер, 25 вересня.

Читайте також:

Трамп про вплив Ердогана на війну в Україні

У четвер, 25 вересня, під час прийому президента Туреччини в Білому домі, Дональд Трамп натякнув, що Ердоган може стати посередником між Зеленським і Путіним.

"І Путін, і Зеленський поважають Ердогана. Усі поважають Ердогана. Я справді поважаю Ердогана. Він може мати великий вплив на війну в Україні, якщо захоче, але він воліє бути нейтральним", — сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом гарантії безпеки.

Також нещодавно Ердоган висловився щодо перспектив швидкого завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
