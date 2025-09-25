Трамп вважає, що Ердоган може вплинути на війну

Трамп заявив, що Ердоган може повпливати на війну в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган може повпливати на хід повномасштабної війни в Україні. Адже, за його словами, Зеленський та Путін поважають турецького лідера.
Про це Дональд Трамп сказав під час прийому Ердогана в Білому домі у четвер, 25 вересня.
Трамп про вплив Ердогана на війну в Україні
У четвер, 25 вересня, під час прийому президента Туреччини в Білому домі, Дональд Трамп натякнув, що Ердоган може стати посередником між Зеленським і Путіним.
"І Путін, і Зеленський поважають Ердогана. Усі поважають Ердогана. Я справді поважаю Ердогана. Він може мати великий вплив на війну в Україні, якщо захоче, але він воліє бути нейтральним", — сказав глава Білого дому.
Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом гарантії безпеки.
Також нещодавно Ердоган висловився щодо перспектив швидкого завершення повномасштабної війни Росії проти України.
Читайте Новини.LIVE!