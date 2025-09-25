Трамп считает, что Эрдоган может повлиять на войну

Трамп заявил, что Эрдоган может повлиять на войну в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган может повлиять на ход полномасштабной войны в Украине. Ведь, по его словам, Зеленский и Путин уважают турецкого лидера.
Об этом Дональд Трамп сказал во время приема Эрдогана в Белом доме в четверг, 25 сентября.
Трамп о влиянии Эрдогана на войну в Украине
В четверг, 25 сентября, во время приема президента Турции в Белом доме, Дональд Трамп намекнул, что Эрдоган может стать посредником между Зеленским и Путиным.
"И Путин, и Зеленский уважают Эрдогана. Все уважают Эрдогана. Я действительно уважаю Эрдогана. Он может иметь большое влияние на войну в Украине, если захочет, но он предпочитает быть нейтральным", — сказал глава Белого дома.
Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности.
Также недавно Эрдоган высказался относительно перспектив скорого завершения полномасштабной войны России против Украины.
Читайте Новини.LIVE!