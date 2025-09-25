Видео
Трамп заявил, что Эрдоган может повлиять на войну в Украине

Трамп заявил, что Эрдоган может повлиять на войну в Украине

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 19:03
Трамп считает, что Эрдоган может повлиять на войну
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган может повлиять на ход полномасштабной войны в Украине. Ведь, по его словам, Зеленский и Путин уважают турецкого лидера.

Об этом Дональд Трамп сказал во время приема Эрдогана в Белом доме в четверг, 25 сентября.

Читайте также:

Трамп о влиянии Эрдогана на войну в Украине

В четверг, 25 сентября, во время приема президента Турции в Белом доме, Дональд Трамп намекнул, что Эрдоган может стать посредником между Зеленским и Путиным.

"И Путин, и Зеленский уважают Эрдогана. Все уважают Эрдогана. Я действительно уважаю Эрдогана. Он может иметь большое влияние на войну в Украине, если захочет, но он предпочитает быть нейтральным", — сказал глава Белого дома.

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности.

Также недавно Эрдоган высказался относительно перспектив скорого завершения полномасштабной войны России против Украины.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
