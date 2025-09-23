Эрдоган не верит в скорое завершение войны в Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит перспектив скорого завершения войны в Украине. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация несет угрозу для всего мира.

Об этом Реджеп Тайип Эрдоган высказался в интервью Fox News.

Эрдоган обратил внимание на значительные человеческие потери как в России, так и в Украине, отметив, что смертность среди российских военных выросли особенно заметно. В то же время он подчеркнул экономический аспект войны, отметив, что Украина не может конкурировать с Россией.

"Сейчас, как мы знаем, человеческие потери Украины и человеческие потери России, когда мы смотрим на это, человеческие потери России выросли, серьезно выросли. Когда мы смотрим на это с финансовой точки зрения, мы можем увидеть особенно, что Украина не может экономически конкурировать с Россией", — сказал Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, экономическая поддержка со стороны Европы не может продолжаться бесконечно. Он выразил сомнение, что европейские страны смогут долго поддерживать Киев, ведь даже сейчас эта помощь не всегда поступает в нужных объемах. Также Эрдоган подчеркнул, что непонятно, как долго Соединенные Штаты будут продолжать свою поддержку Украине.

"Я не думаю, что война скоро завершится. Это плохая новость не только для Украины, но и для всего мира", — подытожил Президент Турции.

Напомним, в конце августа президент Владимир Зеленский встретился с Тайипом Эрдоганом и обсудил гарантии безопасности для Украины.

Также несколько дней назад Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с Владимиром Путиным.

Между тем командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий высказался о потенциальных путях перемирия и объяснил, почему некоторые из них будут фатальными для существования государства.