Ердоган не вірить у швидке завершення війни в Україні

Президент Туреччини Таїп Ердоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не бачить перспектив швидкого завершення війни в Україні. Він наголосив, що нинішня ситуація несе загрозу для всього світу.

Про це Реджеп Таїп Ердоган висловився в інтерв’ю Fox News.

Реклама

Читайте також:

Ердоган заявив, що Україна не може конкурувати із Росією

Ердоган звернув увагу на значні людські втрати як в Росії, так і в України, зауваживши, що смертність серед російських військових зросли особливо помітно. Водночас він підкреслив економічний аспект війни, зазначивши, що Україна не може конкурувати з Росією.

"Наразі, як ми знаємо, людські втрати України та людські втрати Росії, коли ми дивимося на це, людські втрати Росії зросли, серйозно зросли. Коли ми дивимося на це з фінансової точки зору, ми можемо побачити особливо, що Україна не може економічно конкурувати з Росією", — сказав Ердоган.

На думку турецького лідера, економічна підтримка з боку Європи не може тривати нескінченно. Він висловив сумнів, що європейські країни зможуть довго підтримувати Київ, адже навіть зараз ця допомога не завжди надходить у потрібних обсягах. Також Ердоган підкреслив, що незрозуміло, як довго Сполучені Штати продовжуватимуть свою підтримку Україні.

"Я не думаю, що війна скоро завершиться. Це погана новина не лише для України, а й для всього світу", — підсумував Президент Туреччини.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент Володимир Зеленський зустрівся із Таїпом Ердоганом та обговорив гарантії безпеки для України.

Також кілька днів тому Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі із Володимиром Путіним.

Тим часом командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький висловився про потенційні шляхи перемир'я та пояснив, чому деякі з них будуть фатальними для існування держави.