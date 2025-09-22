Відео
Головна Новини дня Білецький пояснив, що може наблизити до "перемир'я"

Білецький пояснив, що може наблизити до "перемир'я"

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 21:59
Білецький прокоментував можливі сценарії перемир'я
Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Фото: Андрій Ковш/УП

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький прокоментував можливі сценарії перемир'я з Росією. Зокрема, він пояснив що Україна отримає від так званого "перемир'я", якщо воно все ж настане.

Про це Білецький розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" у понеділок, 22 вересня.

Читайте також:

Білецький про "перемир'я" з Росією

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький зазначив, що найкоротший шлях до перемир'я — це позитивні для ЗСУ зрушення на полі бою.

Водночас Білецький вважає, що першочергово варто думати за результати на фронті, а не за можливі сценарії перемир'я.

"По-перше, я скажу прямо, що я в голові своїй небагато уваги приділяю сценаріям перемир'я. Тому що мені здається, що найкоротший шлях до перемир'я — це позитивні зрушення на фронті. І мені здається, що у нас багато хто з військових, військово-політичних діячів, людей, які повинні займатися економікою, забезпеченням армії, забагато думають про перемир'я замість того, щоб думати про те, як наблизити це перемир'я. Тобто зробити армію ефективнішою тут і зараз.

Я вважаю, що треба думати за результат на полі бою в першу чергу. І він і наблизить нас до перемир'я", — пояснив Білецький.

Щодо самого перемир'я, то командир вважає, що це надзвичайно складне питання. Білецький назвав "абсурдним сценарієм" розведення військ та обмін територіями.

Натомість більш ефективним сценарієм Білецький вважає "зупинення по лінії бойового зіткнення".

"Що стосується самого перемир'я — це надзвичайно складне питання. Безумовно я вважаю жахливим абсурдом спроби розведення 15-40 кілометрових зон. Росіяни навіть якби й стали відводити свої війська від лінії бойового зіткнення, вони їх будуть відводити по нашій території. А ми будемо відводити свої війська на 15 чи 40 км по своїй території. Це абсурдний сценарій, який фактично краде в України ще тисячі квадратних кілометрів, краде населені пункти, в яких живуть люди.

Якщо вже говорити про різке перемир'я, якщо завтра постане питання, то це питання зупинки по лінії бойового зіткнення. Якщо воно станеться — це більш ефективний варіант, аніж розведення.

Обмін територіями — а що таке обміни територіями? Що обмінює Росія? Тобто Росія розміняє наші території на наші території", — зазначив Білецький.

Зокрема, він пояснив, що перемир'я дасть Україні можливість видихнути й перезібратися.

"Моє ставлення до перемир'я на даному етапі — це надзвичайно складне питання. Глобально я скоріше погоджуся з тезою, що перемир'я дасть нам можливість видихнути, перезібратися, і очікувати по Азербайджанському сценарію більш вдалого часу", — пояснив Білецький.

А також наголосив, що дуже важливо, як саме Україна використає перемир'я і як буде діяти.

Нещодавно Білецький пояснив, як Україні ефективно скористатися перемир'ям і що робити.

Раніше Білецький заявив, що російські окупанти крадуть українські технологічні напрацювання.

обстріли перемир'я війна в Україні Росія атака Андрій Білецький
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
