Росія випередила Україну за кількістю FPV-дронів і далі краде технології — заява Білецького

Командир Третього армійського корпусу, полковник Андрій Білецький заявив, що Росія продовжує привласнювати українські технологічні напрацювання та масштабувати їх. Ворог вже зміг випередити Україну за кількістю FPV-дронів.
Про це командир заявив під час конференції YES, яка організована фондом Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
За словами військового, упродовж 2022-2024 років саме Україна була лідером у сфері військових інновацій. Проте вже у 2025 році РФ змогла обігнати за низкою напрямків, зокрема за кількістю FPV-дронів.
"Україна перша створила систему тотального спостереження за рахунок дронів, створила таку річ, як важкий бомбардувальний дрон і активного його застосувала. Перша пройшла революцію FPV і, маючи проблеми з ППО, створила систему дронів-перехоплювачів. Ми медійно цим пишалися, але не приділяли увагу масштабуванню. У результаті 2025 року росіяни, які завжди були нашими учнями і йшли по нашим стопам, по кількості FPV-дронів перевищують Україну", — сказав Білецький.
Полковник наголосив, що ситуація потребує вироблення державної стратегії розвитку військово-промислових технологій, адже росіяни системно копіюють і нарощують українські рішення.
"FPV-дрон, будемо відвертими, достатньо дешева зброя і тих ресурсів, які має наша країна, більш ніж достатньо, щоб утримувати цю перевагу. Але через те, що не було стратегічно визначено ці речі ключовими, ми втратили цю перевагу. Ресур — це важливо, але важливіше, як ми його використовуємо", — сказав Білецький.
