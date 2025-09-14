Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський оцінив удари України по Росії — вечірнє звернення
Головна Новини дня Білецький заявив, що РФ краде українські технологічні рішення

Білецький заявив, що РФ краде українські технологічні рішення

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 19:56
Росія випередила Україну за кількістю FPV-дронів і далі краде технології — заява Білецького
Андрій Білецький. Фото: The Times

Командир Третього армійського корпусу, полковник Андрій Білецький заявив, що Росія продовжує привласнювати українські технологічні напрацювання та масштабувати їх. Ворог вже зміг випередити Україну за кількістю FPV-дронів.

Про це командир заявив під час конференції YES, яка організована фондом Віктора Пінчука, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Білецький висловився про крадіжку українських технологій Росією

За словами військового, упродовж 2022-2024 років саме Україна була лідером у сфері військових інновацій. Проте вже у 2025 році РФ змогла обігнати за низкою напрямків, зокрема за кількістю FPV-дронів.

"Україна перша створила систему тотального спостереження за рахунок дронів, створила таку річ, як важкий бомбардувальний дрон і активного його застосувала. Перша пройшла революцію FPV і, маючи проблеми з ППО, створила систему дронів-перехоплювачів. Ми медійно цим пишалися, але не приділяли увагу масштабуванню. У результаті 2025 року росіяни, які завжди були нашими учнями і йшли по нашим стопам, по кількості FPV-дронів перевищують Україну", — сказав Білецький.

Полковник наголосив, що ситуація потребує вироблення державної стратегії розвитку військово-промислових технологій, адже росіяни системно копіюють і нарощують українські рішення.

"FPV-дрон, будемо відвертими, достатньо дешева зброя і тих ресурсів, які має наша країна, більш ніж достатньо, щоб утримувати цю перевагу. Але через те, що не було стратегічно визначено ці речі ключовими, ми втратили цю перевагу. Ресур — це важливо, але важливіше, як ми його використовуємо", — сказав Білецький.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа сказала, скільки коштів потрібно Україні на оборону 2026 року.

А також Данило Гетманцев пояснив, чому Україна витратила понад 180 млрд грн неефективних військових видатків за минулий рік.

зброя технології війна в Україні Андрій Білецький FPV-дрони конференція
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації