Головна Новини дня Нардепка назвала, скільки потрібно Україні на оборону в 2026 році

Нардепка назвала, скільки потрібно Україні на оборону в 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 17:59
Підласа назвала, скільки потрібно Україна на оборону в 2026 році
Роксолана Підласа. Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

Народна депутатка від "Слуги Народу", голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа назвала, скільки грошей потрібно Україні на оборону в 2026 році. За її словами, йдеться про щонайменше 120 мільярдів доларів.

Про це Роксолана Підласа сказала на конференції YES, що організована Фондом Віктора Пінчука, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Витрати на оборону України

Підласа зауважила, що щодня Україна витрачає на війну 172 мільйони доларів. За її словами, ця цифра зростає. 

Нардепка наголосила, що наступного року країні потрібно щонайменше 120 мільярдів доларів для протистояння російської агресії.

"Оборона потребує величезних фінансових ресурсів. І ця ціна зростає. Рівно рік тому я стояла в цій залі й я сказала вам, що 1 день війни коштує українському бюджету 140 млн доларів. Зараз війна коштує 172 млн доларів кожного дня", — розповіла вона.

Відомо, що ця цифра включає:

  • зарплати військовослужбовців;
  • боєприпаси;
  • зброю;
  • фінансову підтримку поранених воїнів, зниклих безвісти та родин загиблих.

За словами нардепки, Україна виділяє на оборону 31% свого ВВП, що є найбільшим показником у світі. Фінансування здійснюється за рахунок внутрішніх доходів та державних запозичень.

Нагадаємо, очільник фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев розповів, чому втратили 180 млрд гривень на військових видатках

Раніше Гетманцев заявив, що поза офіційним обліком перебуває половина економіки України

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
