Гетманцев: 180 млрд військових видатків були неефективні

Рахункова палата України зафіксувала понад 180 млрд грн неефективних військових видатків за минулий рік. Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев наголосив, що оборонні контракти мають бути довгостроковими, щоб виробники зброї могли планувати виробництво.

Про це Гетманцев розповів в ефірі Новини.LIVE у неділю, 14 вересня.

Неефективні витрати та планування бюджету

Гетманцев підкреслив, що більшість неефективно використаних коштів припадає саме на військові видатки. За його словами, ситуація потребує системного підходу до фінансування оборонної сфери та переходу на багаторічне планування. Це дозволить уникати частих змін до держбюджету та забезпечить передбачуваність для оборонно-промислового комплексу.

"І державне замовлення, воно і є зараз потужним стимулом для розвитку ОПК, але воно має бути організованим, аби це розподілялося на роки і люди могли собі планувати свій бізнес на роки", — пояснив Гетманцев.

Він також нагадав, що міністр оборони вже озвучив потребу у 120 млрд грн на закупівлю озброєння у наступному році. Половину цієї суми, за словами Гетманцева, планують профінансувати за рахунок держбюджету. Решту необхідно буде залучати з інших джерел, включно з міжнародною допомогою.

"Наступного року нам потрібно 120 млрд саме на зброю. І половину з цього ми повинні профінансувати за рахунок власного бюджету", — наголосив він.

Гетманцев підкреслив, що ефективність використання кожної гривні на оборону є критично важливою. Він закликав до підвищення прозорості витрат та контролю за контрактами для мінімізації ризиків розтрати коштів.

Нагадаємо, що за словами Гетманцева, близько половини економіки залишається поза офіційним обліком, що означає приблизно 900 мільярдів гривень несплачених податків.

Раніше ми також інформували, що Гетманцев виступив за персоналізацію Telegram-каналів для підвищення відповідальності за поширення фейкової інформації.