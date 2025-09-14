Гетманцев: 180 млрд военных расходов были неэффективны

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Счетная палата Украины зафиксировала более 180 млрд грн неэффективных военных расходов за прошлый год. Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев отметил, что оборонные контракты должны быть долгосрочными, чтобы производители оружия могли планировать производство.

Об этом Гетманцев рассказал в эфире Новини.LIVE в воскресенье, 14 сентября.

Реклама

Читайте также:

Неэффективные расходы и планирование бюджета

Гетманцев подчеркнул, что большинство неэффективно использованных средств приходится именно на военные расходы. По его словам, ситуация требует системного подхода к финансированию оборонной сферы и перехода на многолетнее планирование. Это позволит избегать частых изменений в госбюджет и обеспечит предсказуемость для оборонно-промышленного комплекса.

"И государственный заказ, он и является сейчас мощным стимулом для развития ОПК, но он должен быть организованным, чтобы это распределялось на годы и люди могли себе планировать свой бизнес на годы", — пояснил Гетманцев.

Он также напомнил, что министр обороны уже озвучил потребность в 120 млрд грн на закупку вооружения в следующем году. Половину этой суммы, по словам Гетманцева, планируют профинансировать за счет госбюджета. Остальное необходимо будет привлекать из других источников, включая международную помощь.

"В следующем году нам нужно 120 млрд именно на оружие. И половину из этого мы должны профинансировать за счет собственного бюджета", — подчеркнул он.

Гетманцев подчеркнул, что эффективность использования каждой гривны на оборону является критически важной. Он призвал к повышению прозрачности расходов и контроля за контрактами для минимизации рисков растраты средств.

Напомним, что по словам Гетманцева, около половины экономики остается вне официального учета, что означает примерно 900 миллиардов гривен неуплаченных налогов.

Ранее мы также информировали, что Гетманцев выступил за персонализацию Telegram-каналов для повышения ответственности за распространение фейковой информации.