Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев объяснил, почему потеряли 180 млрд на военных расходах

Гетманцев объяснил, почему потеряли 180 млрд на военных расходах

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 17:35
Гетманцев: 180 млрд военных расходов были неэффективны
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Счетная палата Украины зафиксировала более 180 млрд грн неэффективных военных расходов за прошлый год. Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев отметил, что оборонные контракты должны быть долгосрочными, чтобы производители оружия могли планировать производство.

Об этом Гетманцев рассказал в эфире Новини.LIVE в воскресенье, 14 сентября.

Реклама
Читайте также:

Неэффективные расходы и планирование бюджета

Гетманцев подчеркнул, что большинство неэффективно использованных средств приходится именно на военные расходы. По его словам, ситуация требует системного подхода к финансированию оборонной сферы и перехода на многолетнее планирование. Это позволит избегать частых изменений в госбюджет и обеспечит предсказуемость для оборонно-промышленного комплекса.

"И государственный заказ, он и является сейчас мощным стимулом для развития ОПК, но он должен быть организованным, чтобы это распределялось на годы и люди могли себе планировать свой бизнес на годы", — пояснил Гетманцев.

Он также напомнил, что министр обороны уже озвучил потребность в 120 млрд грн на закупку вооружения в следующем году. Половину этой суммы, по словам Гетманцева, планируют профинансировать за счет госбюджета. Остальное необходимо будет привлекать из других источников, включая международную помощь.

"В следующем году нам нужно 120 млрд именно на оружие. И половину из этого мы должны профинансировать за счет собственного бюджета", — подчеркнул он.

Гетманцев подчеркнул, что эффективность использования каждой гривны на оборону является критически важной. Он призвал к повышению прозрачности расходов и контроля за контрактами для минимизации рисков растраты средств.

Напомним, что по словам Гетманцева, около половины экономики остается вне официального учета, что означает примерно 900 миллиардов гривен неуплаченных налогов.

Ранее мы также информировали, что Гетманцев выступил за персонализацию Telegram-каналов для повышения ответственности за распространение фейковой информации.

Верховная Рада Даниил Гетманцев армия бюджет ВПК
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации