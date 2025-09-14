Видео
Нардеп назвала, сколько нужно Украине на оборону в 2026 году

Нардеп назвала, сколько нужно Украине на оборону в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 17:59
Подласа назвала, сколько нужно Украине на оборону в 2026 году
Роксолана Пидласа. Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа назвала, сколько денег нужно Украине на оборону в 2026 году. По ее словам, речь идет о не менее 120 миллиардах долларов.

Об этом Роксолана Пидласа сказала на конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Расходы на оборону Украины

Пидласа отметила, что ежедневно Украина тратит на войну 172 миллиона долларов. По ее словам, эта цифра растет.

Нардеп подчеркнула, что в следующем году стране нужно не менее 120 миллиардов долларов для противостояния российской агрессии.

"Оборона требует огромных финансовых ресурсов. И эта цена растет. Ровно год назад я стояла в этом зале и я сказала вам, что 1 день войны стоит украинскому бюджету 140 млн долларов. Сейчас война стоит 172 млн долларов каждый день", — рассказала она.

Известно, что эта цифра включает:

  • зарплаты военнослужащих;
  • боеприпасы;
  • оружие;
  • финансовую поддержку раненых воинов, пропавших без вести и семей погибших.

По словам нардепа, Украина выделяет на оборону 31% своего ВВП, что является наибольшим показателем в мире. Финансирование осуществляется за счет внутренних доходов и государственных заимствований.

Напомним, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев рассказал, почему потеряли 180 млрд гривен на военных расходах.

Ранее Гетманцев заявил, что вне официального учета находится половина экономики Украины.

госбюджет война деньги Украина нардепы Роксолана Пидласа
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
