Россия опередила Украину по количеству FPV-дронов и дальше ворует технологии — заявление Билецкого

Командир Третьего армейского корпуса, полковник Андрей Билецкий заявил, что Россия продолжает присваивать украинские технологические наработки и масштабировать их. Враг уже смог опередить Украину по количеству FPV-дронов.

Об этом командир заявил во время конференции YES, которая организована фондом Виктора Пинчука, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Билецкий высказался о краже украинских технологий Россией

По словам военного, в течение 2022-2024 годов именно Украина была лидером в сфере военных инноваций. Однако уже в 2025 году РФ смогла обогнать по ряду направлений, в частности по количеству FPV-дронов.

"Украина первая создала систему тотального наблюдения за счет дронов, создала такую вещь, как тяжелый бомбардировочный дрон и активного его применила. Первая прошла революцию FPV и, имея проблемы с ПВО, создала систему дронов-перехватчиков. Мы медийно этим гордились, но не уделяли внимание масштабированию. В результате в 2025 году россияне, которые всегда были нашими учениками и шли по нашим стопам, по количеству FPV-дронов превышают Украину", — сказал Билецкий.

Полковник подчеркнул, что ситуация требует выработки государственной стратегии развития военно-промышленных технологий, ведь россияне системно копируют и наращивают украинские решения.

"FPV-дрон, будем откровенны, достаточно дешевое оружие и тех ресурсов, которые имеет наша страна, более чем достаточно, чтобы удерживать это преимущество. Но из-за того, что не было стратегически определено эти вещи ключевыми, мы потеряли это преимущество. Ресурс — это важно, но важнее, как мы его используем", — сказал Билецкий.

