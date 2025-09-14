Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Билецкий заявил, что РФ ворует украинские технологические решения

Билецкий заявил, что РФ ворует украинские технологические решения

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 19:56
Россия опередила Украину по количеству FPV-дронов и дальше ворует технологии — заявление Билецкого
Андрей Билецкий. Фото: The Times

Командир Третьего армейского корпуса, полковник Андрей Билецкий заявил, что Россия продолжает присваивать украинские технологические наработки и масштабировать их. Враг уже смог опередить Украину по количеству FPV-дронов.

Об этом командир заявил во время конференции YES, которая организована фондом Виктора Пинчука, сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Билецкий высказался о краже украинских технологий Россией

По словам военного, в течение 2022-2024 годов именно Украина была лидером в сфере военных инноваций. Однако уже в 2025 году РФ смогла обогнать по ряду направлений, в частности по количеству FPV-дронов.

"Украина первая создала систему тотального наблюдения за счет дронов, создала такую вещь, как тяжелый бомбардировочный дрон и активного его применила. Первая прошла революцию FPV и, имея проблемы с ПВО, создала систему дронов-перехватчиков. Мы медийно этим гордились, но не уделяли внимание масштабированию. В результате в 2025 году россияне, которые всегда были нашими учениками и шли по нашим стопам, по количеству FPV-дронов превышают Украину", — сказал Билецкий.

Полковник подчеркнул, что ситуация требует выработки государственной стратегии развития военно-промышленных технологий, ведь россияне системно копируют и наращивают украинские решения.

"FPV-дрон, будем откровенны, достаточно дешевое оружие и тех ресурсов, которые имеет наша страна, более чем достаточно, чтобы удерживать это преимущество. Но из-за того, что не было стратегически определено эти вещи ключевыми, мы потеряли это преимущество. Ресурс — это важно, но важнее, как мы его используем", — сказал Билецкий.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сказала, сколько средств нужно Украине на оборону в 2026 году.

А также Даниил Гетманцев объяснил, почему Украина потратила более 180 млрд грн неэффективных военных расходов за прошлый год.

оружие технологии война в Украине Андрей Билецкий FPV-дроны конференция
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации