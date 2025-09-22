Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Билецкий объяснил, что может приблизить к "перемирию"

Билецкий объяснил, что может приблизить к "перемирию"

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 21:59
Билецкий прокомментировал возможные сценарии перемирия
Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: Андрей Ковш/УП

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий прокомментировал возможные сценарии перемирия с Россией. В частности, он объяснил, что Украина получит от так называемого "перемирия", если оно все же наступит.

Об этом Билецкий рассказал в интервью "Радио Свобода" в понедельник, 22 сентября.

Реклама
Читайте также:

Билецкий о "перемирии" с Россией

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий отметил, что кратчайший путь к перемирию — это положительные для ВСУ сдвиги на поле боя.

В то же время Билецкий считает, что в первую очередь стоит думать о результатах на фронте, а не о возможных сценариях перемирия.

"Во-первых, я скажу прямо, что я в голове своей немного внимания уделяю сценариям перемирия. Потому что мне кажется, что самый короткий путь к перемирию — это позитивные сдвиги на фронте. И мне кажется, что у нас многие из военных, военно-политических деятелей, людей, которые должны заниматься экономикой, обеспечением армии, слишком много думают о перемирии вместо того, чтобы думать о том, как приблизить это перемирие. То есть сделать армию более эффективной здесь и сейчас.

Я считаю, что надо думать о результате на поле боя в первую очередь. И он и приблизит нас к перемирию", — объяснил Билецкий.

Что касается самого перемирия, то командир считает, что это очень сложный вопрос. Билецкий назвал "абсурдным сценарием" разведение войск и обмен территориями.

Зато более эффективным сценарием Билецкий считает "остановки по линии боевого соприкосновения".

"Что касается самого перемирия — это очень сложный вопрос. Безусловно, я считаю ужасным абсурдом попытки разведения 15-40 километровых зон. Россияне даже если бы и стали отводить свои войска от линии боевого соприкосновения, они их будут отводить по нашей территории. А мы будем отводить свои войска на 15 или 40 км по своей территории. Это абсурдный сценарий, который фактически крадет у Украины еще тысячи квадратных километров, крадет населенные пункты, в которых живут люди.

Если уж говорить о резком перемирии, если завтра встанет вопрос, то это вопрос остановки по линии боевого соприкосновения. Если оно произойдет — это более эффективный вариант, чем разведение.

Обмен территориями — а что такое обмены территориями? Что обменивает Россия? То есть Россия разменивает наши территории на наши территории", — отметил Билецкий.

В частности, он объяснил, что перемирие даст Украине возможность выдохнуть и пересобраться.

"Мое отношение к перемирию на данном этапе — это очень сложный вопрос. Глобально я скорее соглашусь с тезисом, что перемирие даст нам возможность выдохнуть, пересобраться и ожидать по Азербайджанскому сценарию более удачного времени", — объяснил Билецкий.

А также подчеркнул, что очень важно, как именно Украина использует перемирие и как будет действовать.

Недавно Билецкий объяснил, как Украине эффективно воспользоваться перемирием и что делать.

Ранее Билецкий заявил, что российские оккупанты воруют украинские технологические наработки.

обстрелы перемирие война в Украине Россия атака Андрей Билецкий
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации