Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: Андрей Ковш/УП

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий прокомментировал возможные сценарии перемирия с Россией. В частности, он объяснил, что Украина получит от так называемого "перемирия", если оно все же наступит.

Об этом Билецкий рассказал в интервью "Радио Свобода" в понедельник, 22 сентября.

Билецкий о "перемирии" с Россией

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий отметил, что кратчайший путь к перемирию — это положительные для ВСУ сдвиги на поле боя.

В то же время Билецкий считает, что в первую очередь стоит думать о результатах на фронте, а не о возможных сценариях перемирия.

"Во-первых, я скажу прямо, что я в голове своей немного внимания уделяю сценариям перемирия. Потому что мне кажется, что самый короткий путь к перемирию — это позитивные сдвиги на фронте. И мне кажется, что у нас многие из военных, военно-политических деятелей, людей, которые должны заниматься экономикой, обеспечением армии, слишком много думают о перемирии вместо того, чтобы думать о том, как приблизить это перемирие. То есть сделать армию более эффективной здесь и сейчас.

Я считаю, что надо думать о результате на поле боя в первую очередь. И он и приблизит нас к перемирию", — объяснил Билецкий.

Что касается самого перемирия, то командир считает, что это очень сложный вопрос. Билецкий назвал "абсурдным сценарием" разведение войск и обмен территориями.

Зато более эффективным сценарием Билецкий считает "остановки по линии боевого соприкосновения".

"Что касается самого перемирия — это очень сложный вопрос. Безусловно, я считаю ужасным абсурдом попытки разведения 15-40 километровых зон. Россияне даже если бы и стали отводить свои войска от линии боевого соприкосновения, они их будут отводить по нашей территории. А мы будем отводить свои войска на 15 или 40 км по своей территории. Это абсурдный сценарий, который фактически крадет у Украины еще тысячи квадратных километров, крадет населенные пункты, в которых живут люди.

Если уж говорить о резком перемирии, если завтра встанет вопрос, то это вопрос остановки по линии боевого соприкосновения. Если оно произойдет — это более эффективный вариант, чем разведение.

Обмен территориями — а что такое обмены территориями? Что обменивает Россия? То есть Россия разменивает наши территории на наши территории", — отметил Билецкий.

В частности, он объяснил, что перемирие даст Украине возможность выдохнуть и пересобраться.

"Мое отношение к перемирию на данном этапе — это очень сложный вопрос. Глобально я скорее соглашусь с тезисом, что перемирие даст нам возможность выдохнуть, пересобраться и ожидать по Азербайджанскому сценарию более удачного времени", — объяснил Билецкий.

А также подчеркнул, что очень важно, как именно Украина использует перемирие и как будет действовать.

