Трамп призвал Эрдогана отказаться от российской нефти

Дональд Трамп приветствует Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция должна отказаться от покупки российской нефти, пока продолжается агрессия против Украины. Американский лидер обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой занять более решительную позицию в отношении РФ.

Об этом Трамп сказал во время приема Эрдогана в Белом доме в четверг, 25 сентября.

Встреча Трампа и Эрдогана

Президент США Дональд Трамп в четверг принимает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме. Трамп четко подчеркнул, что Путин должен остановить войну. Он подчеркнул, что любая финансовая поддержка России через покупку энергоресурсов только продолжает агрессию против Украины.

"Путин должен остановиться. Я хочу, чтобы Эрдоган прекратил покупать любую нефть из России, пока РФ продолжает свою агрессию против Украины", — заявил Трамп во время встречи.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности влияния турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на ход войны в Украине.

Ранее мы также информировали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО применять турецкую модель в противодействии российским самолетам и дронам, которые нарушают воздушное пространство.