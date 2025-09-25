Видео
Главная Новости дня Трамп призвал Эрдогана прекратить покупать российскую нефть

Трамп призвал Эрдогана прекратить покупать российскую нефть

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 18:59
Трамп призвал Эрдогана отказаться от российской нефти
Дональд Трамп приветствует Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция должна отказаться от покупки российской нефти, пока продолжается агрессия против Украины. Американский лидер обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой занять более решительную позицию в отношении РФ.

Об этом Трамп сказал во время приема Эрдогана в Белом доме в четверг, 25 сентября.

Читайте также:

Встреча Трампа и Эрдогана

Президент США Дональд Трамп в четверг принимает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме. Трамп четко подчеркнул, что Путин должен остановить войну. Он подчеркнул, что любая финансовая поддержка России через покупку энергоресурсов только продолжает агрессию против Украины.

"Путин должен остановиться. Я хочу, чтобы Эрдоган прекратил покупать любую нефть из России, пока РФ продолжает свою агрессию против Украины", — заявил Трамп во время встречи.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности влияния турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на ход войны в Украине.

Ранее мы также информировали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО применять турецкую модель в противодействии российским самолетам и дронам, которые нарушают воздушное пространство.

США Турция Дональд Трамп Реджеп Эрдоган Белый дом встреча
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
