Трамп закликав Ердогана відмовитися від російської нафти

Дональд Трамп вітає Реджепа Тайїпа Ердогана у Білому домі. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччина має відмовитися від купівлі російської нафти, поки триває агресія проти України. Американський лідер звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з проханням зайняти більш рішучу позицію щодо РФ.

Про це Трамп сказав під час прийому Ердогана в Білому домі у четвер, 25 вересня.

Зустріч Трампа та Ердогана

Президент США Дональд Трамп у четвер приймає президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана в Білому домі. Трамп чітко наголосив, що Путін повинен зупинити війну. Він підкреслив, що будь-яка фінансова підтримка Росії через купівлю енергоресурсів лише продовжує агресію проти України.

"Путін повинен зупинитися. Я хочу, щоб Ердоган припинив купувати будь-яку нафту з Росії, поки РФ продовжує свою агресію проти України", — заявив Трамп під час зустрічі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про можливість впливу турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана на перебіг війни в Україні.

Раніше ми також інформували, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав НАТО застосовувати турецьку модель у протидії російським літакам і дронам, які порушують повітряний простір.