Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп закликав Ердогана припинити купувати російську нафту

Трамп закликав Ердогана припинити купувати російську нафту

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 18:59
Трамп закликав Ердогана відмовитися від російської нафти
Дональд Трамп вітає Реджепа Тайїпа Ердогана у Білому домі. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччина має відмовитися від купівлі російської нафти, поки триває агресія проти України. Американський лідер звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з проханням зайняти більш рішучу позицію щодо РФ.

Про це Трамп сказав під час прийому Ердогана в Білому домі у четвер, 25 вересня.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Трампа та Ердогана

Президент США Дональд Трамп у четвер приймає президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана в Білому домі. Трамп чітко наголосив, що Путін повинен зупинити війну. Він підкреслив, що будь-яка фінансова підтримка Росії через купівлю енергоресурсів лише продовжує агресію проти України.

"Путін повинен зупинитися. Я хочу, щоб Ердоган припинив купувати будь-яку нафту з Росії, поки РФ продовжує свою агресію проти України", — заявив Трамп під час зустрічі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про можливість впливу турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана на перебіг війни в Україні

Раніше ми також інформували, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав НАТО застосовувати турецьку модель у протидії російським літакам і дронам, які порушують повітряний простір. 

США Туреччина Дональд Трамп Реджеп Ердоган Білий дім зустріч
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації