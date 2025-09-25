Трамп закликав Ердогана відмовитися від російської нафти

Трамп закликав Ердогана припинити купувати російську нафту
Президент США Дональд Трамп заявив, що Туреччина має відмовитися від купівлі російської нафти, поки триває агресія проти України. Американський лідер звернувся до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з проханням зайняти більш рішучу позицію щодо РФ.
Про це Трамп сказав під час прийому Ердогана в Білому домі у четвер, 25 вересня.
Зустріч Трампа та Ердогана
Президент США Дональд Трамп у четвер приймає президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана в Білому домі. Трамп чітко наголосив, що Путін повинен зупинити війну. Він підкреслив, що будь-яка фінансова підтримка Росії через купівлю енергоресурсів лише продовжує агресію проти України.
"Путін повинен зупинитися. Я хочу, щоб Ердоган припинив купувати будь-яку нафту з Росії, поки РФ продовжує свою агресію проти України", — заявив Трамп під час зустрічі.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про можливість впливу турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана на перебіг війни в Україні.
Раніше ми також інформували, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав НАТО застосовувати турецьку модель у протидії російським літакам і дронам, які порушують повітряний простір.
