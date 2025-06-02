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Трамп заявив про загрозу економічного краху для США

2 червня 2025 00:24
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп заявив, що для США є загроза економічного краху, якщо судді заблокують мита
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент США Дональд Трамп попередила про загрозу економічного краху для США. Зокрема, у тому випадку, якщо суди скасують введені ним мита проти країн.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

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"Якщо суди раптом винесуть рішення не на нашу користь щодо тарифів — хоча цього ніхто не очікує — інші країни зможуть тримати нас у заручниках за допомогою своїх антиамериканських мит, які використовуватимуть проти нас. Це означатиме економічне розорення Сполучених Штатів Америки", — написав Трамп.

Що передувало

Нагадаємо, 2 квітня Трамп оголосив масштабні мита проти торгових партнерів США. Однак минулого тижня Федеральний торговий суд заблокував тарифи, постановивши, що президент перевищив свої повноваження.

Згодом, 29 травня, Федеральний апеляційний суд дозволив адміністрації Трампа продовжувати стягувати мита, зупинивши рішення попереднього суду. Однак рішення тимчасове, на час поки йдуть суддівські розбірки.

Крім того, ми писали, що Трамп відреагував на рішення щодо скасування тарифів на імпорт. Зокрема, він звинуватив трьох суддів у зраді.

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