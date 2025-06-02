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Трамп заявил об угрозе экономического краха для США

2 июня 2025 00:24
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп заявил, что для США есть угроза экономического краха, если судьи заблокируют пошлины
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент США Дональд Трамп предупредил об угрозе экономического краха для США. В частности, в том случае, если суды отменят введенные им пошлины против стран.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

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Что сказал Трамп об экономическом крахе

"Если суды вдруг вынесут решение не в нашу пользу по тарифам - хотя этого никто не ожидает — другие страны смогут держать нас в заложниках с помощью своих антиамериканских пошлин, которые будут использовать против нас. Это будет означать экономическое разорение Соединенных Штатов Америки", — написал Трамп.

Что предшествовало

Напомним, 2 апреля Трамп объявил масштабные пошлины против торговых партнеров США. Однако на прошлой неделе Федеральный торговый суд заблокировал тарифы, постановив, что президент превысил свои полномочия.

Впоследствии, 29 мая, Федеральный апелляционный суд разрешил администрации Трампа продолжать взимать пошлины, остановив решение предыдущего суда. Однако решение временное, на время пока идут судейские разборки.

Кроме того, мы писали, что Трамп отреагировал на решение об отмене тарифов на импорт. В частности, он обвинил трех судей в предательстве.

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