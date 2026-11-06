Президент США Дональд Трамп із спікером Палати представників США Майком Джонсоном і Міністром внутрішніх справ США Дагом Бергамом. Фото: Білий дім

Американський фондовий ринок завершив торги значним зниженням. Найбільше просіли акції технологічних компаній, а падіння охопило основні біржові індекси. Президент США Дональд Трамп пов'язав результати проміжних виборів до Конгресу та ситуацію на фінансовому ринку.

Про це написав Дональд Трамп на своїй сторінці у Truth Social, передає Новини.LIVE.

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Дональд Трамп про падіння фондового ринку. Скриншот: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Що Трамп написав про фондовий ринок США

У своєму дописі американський президент заявив, що результати виборів негативно позначилися на біржах. Трамп звинуватив у ситуації демократів.

"Фондовий ринок пережив один із найгірших днів в історії через результати виборів. Дуже сумно на це дивитися! Ми доклали стільки зусиль, щоб досягти рівня, якого раніше ніхто не бачив, а потім сталося це. Отже, ваші пенсійні рахунки 401(k) скоротилися. Пам’ятайте, винні були не республіканці, а дуремократи. Однак не бійтеся: так чи інакше, незабаром ми станемо БІЛЬШИМИ ТА СИЛЬНІШИМИ, НІЖ БУДЬ-КОЛИ РАНІШЕ. ЗРОБІМО АМЕРИКУ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП".

Зазначимо, що в оригіналі Трамп використав слово "Dumocrats" замість "Democrats". Це навмисно спотворена назва Демократичної партії з образливим підтекстом.

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Довідка Рахунки 401(k) — це пенсійні накопичення американців, які формуються через внески працівників та, у багатьох випадках, їхніх роботодавців.

Як упав фондовий ринок США

За даними Associated Press, 5 листопада індекс S&P 500 знизився на 4,4%. Це найбільше одноденне падіння показника з квітня 2025 року.

Основний тиск припав на акції компаній, пов'язаних із будівництвом дата-центрів для штучного інтелекту. Інвестори побоювалися, що перемога демократів може призвести до обмежень на розвиток таких проєктів.

Що відомо про перемогу демократів на виборах у США

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що за результатами проміжних виборів у США демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу — Сенатом і Палатою представників. Партія також здобула перемоги в традиційно консервативних штатах. Зокрема, її кандидати перемогли в Техасі, Канзасі та Айові.

Ще до голосування адміністрація Дональда Трампа готувалася до можливого переходу контролю над Конгресом до демократів. У Білому домі розробляли план, який мав дозволити президентові просувати свої політичні пріоритети через виконавчу владу навіть без підтримки законодавців.

Проте після оголошення результатів виборів Трамп підтвердив, що визнає результати всіх виборчих перегонів.