Президент США Дональд Трамп со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и министром внутренних дел США Дагом Бергамом. Фото: Белый дом

Американский фондовый рынок завершил торги значительным снижением. Больше всего просели акции технологических компаний, а падение охватило основные биржевые индексы. Президент США Дональд Трамп связал результаты промежуточных выборов в Конгресс и ситуацию на финансовом рынке.

Об этом написал Дональд Трамп на своей странице в Truth Social, передает Новини.LIVE.

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Дональд Трамп о падении фондового рынка. Скриншот: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Что Трамп написал о фондовом рынке США

В своем посте американский президент заявил, что результаты выборов негативно сказались на биржах. Трамп обвинил в сложившейся ситуации демократов.

"Фондовый рынок пережил один из худших дней в истории из-за результатов выборов. Очень грустно на это смотреть! Мы приложили столько усилий, чтобы достичь уровня, которого раньше никто не видел, а потом произошло это. Итак, ваши пенсионные счета 401(k) сократились. Помните, виноваты были не республиканцы, а дура-демократы. Однако не бойтесь: так или иначе, вскоре мы станем БОЛЬШЕ И СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО РАНЕЕ. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ! Президент ДОНАЛЬД Дж. ТРАМП".

Отметим, что в оригинале Трамп использовал слово "Dumocrats" вместо "Democrats". Это намеренно искажённое название Демократической партии с оскорбительным подтекстом.

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Справка : Счета 401(k) — это пенсионные накопления американцев, которые формируются за счет взносов работников и, во многих случаях, их работодателей.

Как упал фондовый рынок США

По данным Associated Press, 5 ноября индекс S&P 500 снизился на 4,4%. Это самое значительное однодневное падение показателя с апреля 2025 года.

Основное давление пришлось на акции компаний, связанных со строительством дата-центров для искусственного интеллекта. Инвесторы опасались, что победа демократов может привести к ограничениям на развитие таких проектов.

Что известно о победе демократов на выборах в США

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что по итогам промежуточных выборов в США демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса — Сенатом и Палатой представителей. Партия также одержала победы в традиционно консервативных штатах. В частности, её кандидаты победили в Техасе, Канзасе и Айове.

Еще до голосования администрация Дональда Трампа готовилась к возможному переходу контроля над Конгрессом к демократам. В Белом доме разрабатывали план, который должен был позволить президенту продвигать свои политические приоритеты через исполнительную власть даже без поддержки законодателей.

Однако после объявления результатов выборов Трамп подтвердил, что признает итоги всех избирательных гонок.