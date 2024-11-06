Вибори в США 2024 — Трамп заявив про фальсифікації у Філадельфії

Кандидат у президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про "масове шахрайство" у штаті Філадельфія, маючи на увазі фальсифікації на виборах. У поліції відкидають його заяву, сказавши, що їм невідомо про якісь проблеми з голосуванням, які б вимагали реагування з боку правоохоронних органів.

Про це повідомляє CNN.

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"Багато розмов про масове шахрайство у Філадельфії", — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Видання зазначає, що республіканець роками робив безпідставні заяви про шахрайські на виборах у Філадельфії. Він повторив такі заяви у вересні цієї осені, заявивши на мітингу в Пенсільванії, що "вони шахрайствують у цьому штаті, особливо у Філадельфії".

Міський комісар Філадельфії від Республіканської партії Сет Блюстейн заявив у соцмережі Х, що звинувачення Трампа "абсолютно не відповідають дійсності". Він назвав його заяву "дезінформацією" і додав, що "голосування у Філадельфії було безпечним та надійним".

Окружний прокурор Ларрі Краснер також відхилив позов до Трампа.

"Єдина розмова про масове шахрайство виходила від одного з кандидатів, Дональда Трампа. Немає жодної фактичної основи в правоохоронних органах, яка могла б підтвердити ці дикі звинувачення. Ми цілий день приймали скарги і звинувачення в порушеннях. Якщо у Дональда Трампа є якісь факти, що підтверджують його дикі звинувачення, ми хочемо їх отримати зараз. Прямо зараз. Ми не чекатимемо", — написав він.

Видання додало, що виборча служба окружного прокурора отримала близько 55 скарг виборців. Переважна більшість із них стосувалася передвиборчої агітації.

Зазначимо, що у деяких штатах виборчі дільниці вже закрилися та почався підрахунок голосів. Голосування досі триває через те, що в США ще триває вівторок, 5 листопада.

Нагадаємо, що CNN прогнозує перемогу Дональда Трампа у штаті Кентуккі, а Камали Харріс у Вермонті.

Нагадаємо, що виборчі дільниці в Америці виглядають інакше, на відміну від тих, які в Україні. Новини.LIVE ексклюзивно показало, у чому різниця.