CNN прогнозирует, что Трамп победит в Кентукки, а Харрис в Вермонте

Люди голосуют на выборах в США: Фото: Timothy D. Easley/AP Photo/picture alliance

В США во вторник, 5 ноября (там еще продолжается этот день), проходят долгожданные выборы президента. Уже появились первые экзитполы и в том числе прогнозы.

Одним из таких прогнозов поделилось CNN.

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Издание пишет, что бывший президент США Дональд Трамп победит в штате Кентукки. Там на кону восемь голосов выборщиков. Для победы на президентских выборах 2024 года нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков. В 2020 году в этом штате победил тоже Трамп, но действующий глава Белого дома Джо Байден выиграл всеобщие выборы.

Тем временем вице-президент США Камала Харрис по прогнозу CNN, победит в Вермонте. Там на кону три голоса выборщиков. Для победы на выборах в этом году нужно набрать тоже не меньше 270 голосов. В 2020 году тут тоже победил демократ Байден.

Напомним, что избирательные участки в Америке выглядят по-другому в отличие от тех, которые в Украине. Новини.LIVE эксклюзивно показало, в чем разница.

Также мы писали, что в Вашингтоне (столица США) власти строят защитные сооружения. Таким образом там пытается поддержать порядок в условиях проходящих в стране выборов президента.