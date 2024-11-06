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Трамп победит в Кентукки, а Харрис в Вермонте, прогнозирует CNN

6 ноября 2024 02:26
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
CNN прогнозирует, что Трамп победит в Кентукки, а Харрис в Вермонте
Люди голосуют на выборах в США: Фото: Timothy D. Easley/AP Photo/picture alliance
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В США во вторник, 5 ноября (там еще продолжается этот день), проходят долгожданные выборы президента. Уже появились первые экзитполы и в том числе прогнозы.

Одним из таких прогнозов поделилось CNN.

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Издание пишет, что бывший президент США Дональд Трамп победит в штате Кентукки. Там на кону восемь голосов выборщиков. Для победы на президентских выборах 2024 года нужно набрать не менее 270 голосов выборщиков. В 2020 году в этом штате победил тоже Трамп, но действующий глава Белого дома Джо Байден выиграл всеобщие выборы.

Тем временем вице-президент США Камала Харрис по прогнозу CNN, победит в Вермонте. Там на кону три голоса выборщиков. Для победы на выборах в этом году нужно набрать тоже не меньше 270 голосов. В 2020 году тут тоже победил демократ Байден.

Напомним, что избирательные участки в Америке выглядят по-другому в отличие от тех, которые в Украине. Новини.LIVE эксклюзивно показало, в чем разница.

Также мы писали, что в Вашингтоне (столица США) власти строят защитные сооружения. Таким образом там пытается поддержать порядок в условиях проходящих в стране выборов президента.

Дональд Трамп Камала Харрис США Америка выборы в США 2024 выборы

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00:42 Как выглядит предвыборный участок в США

00:30 Советский военный билет — действителен ли он в 2024 году

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