Выборы в США — как выглядят избирательные участки

Избирательный участок в США. Фото: REUTERS/Rebecca Cook

Во вторник, 5 ноября, в США проходят очередные выборы президента. Миллионы американцев по всей стране пришли отдать свой голос, и как оказалось, избирательные участки в Америке выглядят по-другому в отличие от тех, которые привыкли видеть украинцы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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По словам Ульяны Бойчук, кабинки для голосования в Америке отличаются от украинских. В частности, в США места для волеизъявления позволяют сразу голосовать трем людям

К зонам, где проходит процесс голосования, запрещено приближаться даже аккредитованным представителям средств массовой информации (СМИ).

Корреспондент добавила, что внутри оборудованного помещения находятся очереди из людей, которые идут в кабинки, а также находятся наблюдатели из разных стран мира.

Напомним, что некоторые американские знаменитости уже исполнили гражданскую обязанность и отдали свой голос за будущего президента. О том, как звезды США призывают голосовать своих поклонников, читайте в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что в Вашингтоне (столица США) власти строят защитные сооружения. Таким образом там пытается поддержать порядок в условиях проходящих в стране выборов президента.