Вибори у США — як виглядають виборчі дільниці

Виборча дільниця у США. Фото: REUTERS/Rebecca Cook

У вівторок, 5 листопада, у США проходять чергові вибори президента. Мільйони американців по всій країні прийшли віддати свій голос, і як виявилося, виборчі дільниці в Америці мають інший вигляд на відміну від тих, які звикли бачити українці.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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За словами Уляни Бойчук, кабінки для голосування в Америці відрізняються від українських. Зокрема, у США місця для волевиявлення дозволяють одразу голосувати трьом людям

До зон, де відбувається процес голосування, заборонено наближатися навіть акредитованим представникам засобів масової інформації (ЗМІ).

Кореспондент додала, що всередині обладнаного приміщення перебувають черги з людей, які йдуть до кабінок, а також знаходяться спостерігачі з різних країн світу.

Нагадаємо, що деякі американські знаменитості вже виконали громадянський обов'язок і віддали свій голос за майбутнього президента. Про те, як зірки США закликають голосувати своїх шанувальників, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що у Вашингтоні (столиця США) влада будує захисні спорудження. Таким чином вона намагається підтримати порядок в умовах виборів президента, які проходять у країні.