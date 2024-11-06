CNN прогнозує, що Трамп переможе у Кентуккі, а Харріс у Вермонті

Люди голосують на виборах у США: Фото: Timothy D. Easley/AP Photo/picture alliance

У США у вівторок, 5 листопада (там ще триває цей день), відбуваються довгоочікувані вибори президента. Вже з'явилися перші екзитполи і прогнози.

Одним із таких прогнозів поділилося CNN.

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Видання пише, що колишній президент США Дональд Трамп переможе у штаті Кентуккі. Там на коні вісім голосів виборців. Для перемоги на президентських виборах 2024 року потрібно набрати щонайменше 270 голосів виборців. У 2020 році в цьому штаті також переміг Трамп, але чинний голова Білого дому Джо Байден виграв загальні вибори.

Тим часом віце-президент США Камала Харріс за прогнозом CNN переможе у Вермонті. Там на коні три голоси виборців. Для перемоги на виборах цього року потрібно набрати також не менше 270 голосів. 2020 року тут теж переміг демократ Байден.

Нагадаємо, що виборчі дільниці в Америці виглядають інакше, на відміну від тих, які в Україні. Новини.LIVE ексклюзивно показало, у чому різниця.

Також ми писали, що у Вашингтоні (столиця США) влада будує захисні споруди. Таким чином там намагається підтримати порядок в умовах виборів президента, які відбуваються в країні.