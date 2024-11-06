Выборы в США 2024 — Трамп заявил о фальсификациях в Филадельфии

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о "массовом мошенничестве" в штате Филадельфия, имея ввиду фальсификации на выборах. В полиции отвергают его заявление, сказав, что им неизвестно о каких-либо проблемах с голосованием, которые требовали бы реагирования со стороны правоохранительных органов.

Об этом сообщает CNN.

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"Много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Издание отмечает, что республиканец годами делал беспочвенные заявления о мошеннических на выборах в Филадельфии. Он повторил такие заявление в сентябреэтой осенью, заявив на митинге в Пенсильвании , что "они мошенничают в этом штате, особенно в Филадельфии".

Городской комиссар Филадельфии от Республиканской партии Сет Блюстейн заявил в соцсети Х, что обвинения Трампа "абсолютно не соответствуют действительности". Он назвал его заявление "дезинформацией" и добавил, что "голосование в Филадельфии было безопасным и надежным".

Окружной прокурор Ларри Краснер также отклонил иск Трампа.

"Единственный разговор о массовом мошенничестве исходил от одного из кандидатов, Дональда Трампа. Нет никакой фактической основы в правоохранительных органах, которая могла бы подтвердить эти дикие обвинения. Мы целый день принимали жалобы и обвинения в нарушениях. Если у Дональда Трампа есть какие-либо факты, подтверждающие его дикие обвинения, мы хотим их получить сейчас. Прямо сейчас. Мы не ждать", — написал он.

Издание добавило, что избирательная служба окружного прокурора получила около 55 жалоб от избирателей. Подавляющее большинство из них касалось предвыборной агитации.

Отметим, что в некоторых штатах избирательные участки уже закрылись и начался подсчет голосов. Голосование до сих пор идет по причине того, что в США еще продолжается вторник, 5 ноября.

Напомним, что CNN прогнозирует победу Дональда Трампа в штате Кентукки, а Камалы Харрис в Вермонте.

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