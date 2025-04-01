Трамп втратив довіру українців через риторику про Путіна — соцопитування

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто розповів, як змінилось ставлення українців до Дональда Трампа упродовж останніх місяців. Якщо ще у грудні 2024 року понад половина респондентів опитування позитивно оцінювала можливе повернення Трампа на посаду президента США, то вже у березні 2025-го ситуація кардинально змінилася.

Про це Володимир Паніотто розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

За словами Паніотто, у грудневому опитуванні 54% українців вважали обрання Трампа добрим для України, тоді як лише 21% — поганим. Однак вже у березні 2025 року, після завершення нового польового етапу дослідження, лише 19% опитаних зберігали позитивне ставлення, тоді як 73% висловили негативне.

На зміну суспільних настроїв, як зазначив соціолог, вплинула низка факторів. Одним із ключових моментів стало приниження українського президента Володимира Зеленського під час візиту до Білого дому. Інцидент в овальному кабінеті викликав обурення серед українців, адже сприймався не лише як особиста образа Зеленського, а як неповага до всієї України.

"Скоріш за все, це те, що ви сказали, це теж вплинуло, але дуже сильно вплинула його риторіка щодо Путіна. Це виглядає так, що він хоче дуже добре ставитися до Путіна, погано розуміє ситуацію, звинуватив Україну взагалі в тому, що вона винува у початку війни і так далі", — каже Володимир Паніотто.

Паніотто звернув увагу на парадоксальну реакцію: попри те, що після візиту Зеленського Україна не отримала нових обсягів військової допомоги, сам президент України не втратив довіри. Тобто, приниження українського лідера з боку союзника спричинило хвилю національної солідарності.

"І на наш подив, незважаючи на те, що потім Україна не отримала зброю і, начебто, українці мали бути незадоволеними діями Зеленського, ми мали зворотний ефект. Тобто, критика України, приниження президента, і все це призвело до нової хвилі, взагалі, так званого гуртування навколо прапору", — висловився директор КМІС.

Нагадаємо, у лютому Дональд Трамп хизувався, що має найвищі рейтинги серед американців.

Натомість велика частина американців в процесі опитування щодо винуватця сутички в Овальному кабінеті проголосувала за те, що Трамп перший зініціював скандал.

Додамо, що наприкінці лютого стало відомо, що за результатами опитування Socis понад половина українців вважає Володимира Зеленського легітимним президентом.