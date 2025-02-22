Дональд Трамп заявив, що має найвищий із всіх президентів-республіканців рейтинг

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Рейтинг Дональда Трампа зараз найвищий з усіх рейтингів, які колись отримував будь-який президент-республіканець. Це свідчить про правильність його дій.

Як повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською", про це американський лідер заявив у суботу, 21 лютого, на щорічній конференції СРАС.

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Рейтинг Трампа

"Ми, мабуть, робимо щось правильно, тому що ми маємо найвищі результати опитувань, які коли-небудь отримував я і будь-який президент-республіканець", — зазначив Трамп.

Також політик додав, що його рейтинг схвалення наразі найвищий за всю історію серед усіх демографічних груп: у середньому 56% і одне опитування на 71%.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що США надали Києву 67 мільярдів доларів військової допомоги та 31,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Таким чином він спростував свою попередню заяву про те, що американська допомога Україні становила близько 350 мільярдів доларів.

Також ми повідомляли, що ексголова Комітету нацбезпеки Казахстану Альнур Мусаєв назвав Дональда Трампа агентом РФ. За його словами, американського бізнесмена ще у 1987 році завербував КДБ СРСР.