Дональд Трамп заявил, что имеет самый высокий из всех президентов-республиканцев рейтинг

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Рейтинг Дональда Трампа сейчас самый высокий из всех рейтингов, которые когда-либо получал любой президент-республиканец. Это свидетельствует о правильности его действий.

Как сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською", об этом американский лидер заявил в субботу, 21 февраля, на ежегодной конференции СРАС.

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Рейтинг Трампа

"Мы, видимо, делаем что-то правильно, потому что мы имеем самые высокие результаты опросов, которые когда-либо получал я и любой президент-республиканец", — отметил Трамп.

Также политик добавил, что его рейтинг одобрения сейчас самый высокий за всю историю среди всех демографических групп: в среднем 56% и один опрос на 71%.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что США предоставили Киеву 67 миллиардов долларов военной помощи и 31,5 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки. Таким образом он опроверг свое предыдущее заявление о том, что американская помощь Украине составляла около 350 миллиардов долларов.

Также мы сообщали, что экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев назвал Дональда Трампа агентом РФ. По его словам, американского бизнесмена еще в 1987 году завербовал КГБ СССР.