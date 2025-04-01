Трамп потерял доверие украинцев из-за риторики о Путине — соцопрос

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто рассказал, как изменилось отношение украинцев к Дональду Трампу в течение последних месяцев. Если еще в декабре 2024 года более половины респондентов опроса положительно оценивали возможное возвращение Трампа на пост президента США, то уже в марте 2025-го ситуация кардинально изменилась.

Об этом Владимир Паниотто рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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По словам Паниотто, в декабрьском опросе 54% украинцев считали избрание Трампа хорошим для Украины, тогда как только 21% — плохим. Однако уже в марте 2025 года, после завершения нового полевого этапа исследования, только 19% опрошенных сохраняли положительное отношение, тогда как 73% выразили негативное.

На изменение общественных настроений, как отметил социолог, повлиял ряд факторов. Одним из ключевых моментов стало унижение украинского президента Владимира Зеленского во время визита в Белый дом. Инцидент в Овальном кабинете вызвал возмущение среди украинцев, ведь воспринимался не только как личное оскорбление Зеленского, а как неуважение ко всей Украине.

"Скорее всего, это то, что вы сказали, это тоже повлияло, но очень сильно повлияла его риторика в отношении Путина. Это выглядит так, что он хочет очень хорошо относиться к Путину, плохо понимает ситуацию, обвинил Украину в том, что она виновата в начале войны и так далее", — говорит Владимир Паниотто.

Паниотто обратил внимание на парадоксальную реакцию: несмотря на то, что после визита Зеленского Украина не получила новых объемов военной помощи, сам президент Украины не потерял доверия. То есть, унижение украинского лидера со стороны союзника вызвало волну национальной солидарности.

"И к нашему удивлению, несмотря на то, что Украина не получила оружие и, вроде бы, украинцы должны были быть недовольны действиями Зеленского, который к этому привел, мы имели обратный эффект. То есть, критика Украины, унижение президента, и все это привело к новой волне так называемого сплочения вокруг флага", — высказался директор КМИС.

Напомним, в феврале Дональд Трамп хвастался, что имеет самые высокие рейтинги среди американцев.

Зато большая часть американцев в процессе опроса относительно виновника столкновения в Овальном кабинете проголосовала за то, что Трамп первый инициировал скандал.

Добавим, что в конце февраля стало известно, что по результатам опроса Socis более половины украинцев считает Владимира Зеленского легитимным президентом.