Трамп продав картину Ісуса за 2,75 млн доларів на вечірці

Трамп торгується на аукціоні. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп під час новорічного святкування у своїй резиденції Мар-а-Лаго несподівано провів благодійний аукціон, на якому було продано картину із зображенням Ісуса за 2,75 мільйона доларів. Захід відбувся пізно ввечері у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, де Трамп зазвичай проводить різдвяні та новорічні свята.

Про це повідомляє The New York Post.

Реклама

Читайте також:

Трамп продав Ісуса за мільйони доларів

Полотно з Ісусом Христом намалювали просто під час вечірки. Художниця Ванесса Хорабуена написала картину менш ніж за десять хвилин на великому чорному полотні на очах у гостей заходу. Одразу після завершення роботи президент високо оцінив майстерність мисткині, назвавши її однією з найяскравіших представниць сучасного мистецтва.

Ще до того, як фарба встигла висохнути, Трамп вирішив виставити картину на благодійні торги та пообіцяв додати до лота власний автограф, що суттєво підігріло інтерес учасників аукціону.

Торги стартували зі 100 тисяч доларів — саме таку суму за картину запропонував сам президент. У підсумку ціна зросла до 2,75 мільйона доларів, однак ім'я переможця аукціону наразі не розголошується.

Отримані кошти було вирішено розподілити порівну між дитячою дослідницькою лікарнею Святого Юди та місцевим офісом шерифа, що працює у регіоні Вест-Палм-Біч.

Відомо, що новорічний захід проходив у резиденції Мар-а-Лаго за участі родини Трампа, зокрема першої леді Меланія Трамп, представників політичних кіл та бізнес-еліти. Серед запрошених гостей також помітили прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу разом із дружиною.

Нагадаємо, також журналіст поцікавився у Дональда Трампа, чого він бажає на Новий рік.

А нещодавно журналісти The NYT заявили, що між Трампом та Кітом Келлогом спалахнула жорстка суперечка.