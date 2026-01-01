Відео
Головна Новини дня Трамп озвучив своє новорічне бажання

Трамп озвучив своє новорічне бажання

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 12:25
Де Трамп святкував Новий рік та яке бажання загадав
Дональд Трамп із дружиною. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розповів про своє новорічне бажання. Він побажав мир на Землі.

Про це Трамп розповів журналістам, передає Fox News.

Читайте також:

Де Трамп святкував Новий рік

Новий рік Трамп зустрів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. На урочистості він з’явився разом із першою леді Меланією Трамп. Вона з’явилася у блискучій сукні, а Трамп у класичному чорному костюмі з метеликом.

Журналісти поцікавилися, чи має глава Білого дому новорічне побажання. 

"Так, маю. Мир. Мир на Землі", — відповів він.

Крім того, відомо, що разом із Трампом Новий рік святкував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зі своєю дружиною.

Нагадаємо, нещодавно Трамп пообіцяв нову допомогу для України.

Крім того, американський президент заявив про значний прогрес у переговорах щодо припинення війни в УкраїніВін зазначив, що мирний план може бути погоджений упродовж кількох тижнів.

Дональд Трамп перемир'я побажання Меланія Трамп Новий рік 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
