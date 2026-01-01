Де Трамп святкував Новий рік та яке бажання загадав

Дональд Трамп із дружиною. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розповів про своє новорічне бажання. Він побажав мир на Землі.

Про це Трамп розповів журналістам, передає Fox News.

Реклама

Читайте також:

Де Трамп святкував Новий рік

Новий рік Трамп зустрів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. На урочистості він з’явився разом із першою леді Меланією Трамп. Вона з’явилася у блискучій сукні, а Трамп у класичному чорному костюмі з метеликом.

Журналісти поцікавилися, чи має глава Білого дому новорічне побажання.

"Так, маю. Мир. Мир на Землі", — відповів він.

Крім того, відомо, що разом із Трампом Новий рік святкував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зі своєю дружиною.

Нагадаємо, нещодавно Трамп пообіцяв нову допомогу для України.

Крім того, американський президент заявив про значний прогрес у переговорах щодо припинення війни в Україні. Він зазначив, що мирний план може бути погоджений упродовж кількох тижнів.