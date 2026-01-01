Де Трамп святкував Новий рік та яке бажання загадав

Трамп озвучив своє новорічне бажання
Президент США Дональд Трамп розповів про своє новорічне бажання. Він побажав мир на Землі.
Про це Трамп розповів журналістам, передає Fox News.
Де Трамп святкував Новий рік
Новий рік Трамп зустрів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. На урочистості він з’явився разом із першою леді Меланією Трамп. Вона з’явилася у блискучій сукні, а Трамп у класичному чорному костюмі з метеликом.
Журналісти поцікавилися, чи має глава Білого дому новорічне побажання.
"Так, маю. Мир. Мир на Землі", — відповів він.
Крім того, відомо, що разом із Трампом Новий рік святкував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зі своєю дружиною.
Нагадаємо, нещодавно Трамп пообіцяв нову допомогу для України.
Крім того, американський президент заявив про значний прогрес у переговорах щодо припинення війни в Україні. Він зазначив, що мирний план може бути погоджений упродовж кількох тижнів.
