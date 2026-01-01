Где Трамп праздновал Новый год и какое желание загадал

Дональд Трамп с женой. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем новогоднем желании. Он загадал мир на Земле.

Об этом Трамп рассказал журналистам, передает Fox News.

Где Трамп праздновал Новый год

Новый год Трамп встретил в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. На торжестве он появился вместе с первой леди Меланией Трамп. Она появилась в блестящем платье, а Трамп в классическом черном костюме с бабочкой.

Журналисты поинтересовались, есть ли у главы Белого дома новогоднее пожелание.

"Да, есть. Мир. Мир на Земле", — ответил он.

Кроме того, известно, что вместе с Трампом Новый год праздновал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со своей женой.

Напомним, недавно Трамп пообещал новую помощь для Украины.

Кроме того, американский президент заявил о значительном прогрессе в переговорах по прекращению войны в Украине. Он отметил, что мирный план может быть согласован в течение нескольких недель.