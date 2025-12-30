Усиление ПВО Украины - Зеленский сделал заявление

Трамп пообещал помощь Украине по ПВО и Patriot — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях по усилению обороны Украины после встречи с американским лидером Дональдом Трампом во Флориде. Вопрос ПВО стал отдельным и ключевым блоком.
Об этом глава государства сообщил во время брифинга во вторник, 30 декабря.
Усиление ПВО Украины
Зеленский отметил, что во время разговора подробно обсуждалась потребность Украины в современных средствах противовоздушной обороны, в частности в системах Patriot.
"Президент Трамп сказал, что он поможет. И я очень благодарен ему за это", — сказал он.
Зеленский также добавил, что Украина готова закупить все средства по программе PURL и он попросил Трампа лишь ускорить этот процесс.
