Главная Новости дня Трамп пообещал помощь Украине по ПВО и Patriot — Зеленский

Трамп пообещал помощь Украине по ПВО и Patriot — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 20:50
Усиление ПВО Украины - Зеленский сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях по усилению обороны Украины после встречи с американским лидером Дональдом Трампом во Флориде. Вопрос ПВО стал отдельным и ключевым блоком.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга во вторник, 30 декабря.

Усиление ПВО Украины

Усиление ПВО Украины

Зеленский отметил, что во время разговора подробно обсуждалась потребность Украины в современных средствах противовоздушной обороны, в частности в системах Patriot.

"Президент Трамп сказал, что он поможет. И я очень благодарен ему за это", — сказал он.

Зеленский также добавил, что Украина готова закупить все средства по программе PURL и он попросил Трампа лишь ускорить этот процесс.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ наращивают дроны-перехватчики для защиты городов от "Шахедов".

А до этого Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как преодолеть дефицит ракет в Украине.

Владимир Зеленский оружие Дональд Трамп ПВО война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
