Дефицит ракеты для ПВО в Украине — как решить проблему

Сейчас в Украине есть дефицит на ракеты к некоторым системам противовоздушной обороны. Для решения этого вопроса есть три варианта.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в чате ОП, передает корреспондент Новини.LIVE.

Как Украине преодолеть дефицит ракет для ПВО

Владимир Зеленский сообщал, что есть три варианта, как можно преодолеть дефицит ракет для ПВО: лицензии, готовые ракеты от партнеров и финансирование для закупок. Однако не все из них можно реализовать.

По словам президента, обрабатывать иностранные системы ПВО сами мы не можем, поскольку пока партнеры не готовы предоставить нам лицензию для этого.

В то же время покупать ракеты самостоятельно мы можем, но некоторые партнеры задерживают поставки. Это происходит, в частности, из-за того, что на европейцев сработало запугивание со стороны РФ и провокации в Европе.

"В некоторые моменты партнеры начали немного придерживать ракеты ПВО и те полные объемы, которые нам нужны, мы пока не можем получить", — сказал глава государства.

Сможет ли Украина самостоятельно содержать армию после прекращения огня

Также Зеленский прокомментировал, сможет ли Украина самостоятельно содержать 800-тысячную армию после прекращения огня. По его словам, наше государство сделать этого не может, поэтому нужна поддержка партнеров. Она будет служить гарантией безопасности, пока экономика не восстановится после войны.

"Какие-то годы нам нужны, какое-то время, какой-то срок, чтобы выровнять экономику послевоенную, выровнять и выйти на возможность самостоятельного финансирования нашей армии", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал усиление собственного ракетного щита Украины. Среди них уже есть "Длинные Нептуны", "Паляницы", "Фламинго" и новейшие "Сапсаны".

Также он назвал одну из главных гарантий безопасности для Украины. Речь идет о вступлении нашего государства в ЕС.