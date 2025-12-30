Посилення ППО України - Зеленський зробив заяву

Трамп пообіцяв допомогу Україні з ППО та Patriot — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленості щодо посилення оборони України після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом у Флориді. Питання ППО стало окремим і ключовим блоком.
Про це голова держави повідомив під час брифінгу у вівторок, 30 грудня.
Посилення ППО України
Зеленський зазначив, що під час розмови детально обговорювалася потреба України в сучасних засобах протиповітряної оборони, зокрема в системах Patriot.
"Президент Трамп сказав, що він допоможе. І я дуже вдячний йому за це", — сказав він.
Зеленський також додав, що Україна готова закупити усі засоби за програмою PURL і він попросив Трампа лише прискорити цей процес.
