Трамп назвав Келлога ідіотом через Зеленського — що відомо

Дональд Трамп. Фото: Reuters

На початку своєї каденції президент США Дональд Трамп вступив у жорсткі суперечки зі своїм майбутнім спецпредставником з питань України Кітом Келлогом. Паралельно він фактично передав повний контроль над українським напрямом міністру оборони Піту Гегсету.

Про це йдеться в розслідуванні The New York Times.

Трамп посварився з Келлогом через Україну

Як зазначає видання, 26 січня під час однієї з нарад Дональд Трамп заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО. Водночас Кіт Келлог наполягав принаймні на ідеї тимчасового призупинення вступу, а не повної відмови від нього.

За словами одного з чиновників адміністрації, у відповідь Трамп різко обірвав Келлога фразою: "Росія — моя, а не ваша".

Спантеличений Келлог, за словами співрозмовника, відповів коротко: "Добре, ви ж президент".

У цей момент у розмову втрутився міністр оборони Піт Гегсет, який запропонував не використовувати невитрачені 3,8 млрд доларів допомоги Україні.

"Ми не будемо цього робити просто зараз", — відрізав Трамп.

Після короткої приватної розмови з Гегсетом зустріч завершилася.

"Піт, ти чудово справляєшся, просто продовжуй у тому ж дусі, тобі не потрібно, щоб я ухвалював рішення", — звернувся до глави Пентагону Трамп, згадує один з чиновників.

Вже 14 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки Келлог, не будучи впевненим у власному статусі, провів переговори з європейськими партнерами. За даними NYT, атмосфера була напруженою.

Віцепрем'єр Польщі Радослав Сікорський прямо запитав: "Чи зберігся у нас альянс?".

Келлог намагався заспокоїти союзників, назвавши себе

"вашим найкращим другом" в адміністрації Трампа.

Втім, один із прихильників Гегсета витлумачив ситуацію інакше у звітах до Вашингтона, звинувативши Келлога в тому, що

"він тримає оборону проти цих ізоляціоністів в адміністрації". Як зазначає видання, "це лише зміцнило статус посланника як аутсайдера".

Напруження посилилося після сюжету Fox News, де допис Келлога про Володимира Зеленського порівняли з заявами самого Трампа. Келлог тоді написав, що Зеленський "перебуває в боротьбі і є мужнім лідером країни, яка воює", тоді як Трамп публічно назвав його "диктатором без виборів".

За даними джерел, коли Келлог невдовзі після цього зайшов до Овального кабінету, президент різко накинувся на нього: "Так ви називаєте Зеленського борцем за виживання і мужнім?".

"Сер, так. На українській землі йде боротьба за виживання його країни. Коли востаннє американський президент стикався з подібним? Це був Авраам Лінкольн", — відповів Келлог.

Згодом, переказуючи цей епізод іншим радникам, Трамп бурчав, що Келлог "ідіот".

За інформацією Reuters, Кіт Келлог має піти у відставку в січні 2026 року.

