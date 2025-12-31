Трамп назвал Келлога идиотом из-за Зеленского — что известно

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В начале своей каденции президент США Дональд Трамп вступил в жесткие споры со своим будущим спецпредставителем по вопросам Украины Китом Келлогом. Параллельно он фактически передал полный контроль над украинским направлением министру обороны Питу Гегсету.

Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Трамп поссорился с Келлогом из-за Украины

Как отмечает издание, 26 января во время одного из совещаний Дональд Трамп заявил, что Украина не должна вступать в НАТО. В то же время Кит Келлог настаивал по крайней мере на идее временной приостановки вступления, а не полного отказа от него.

По словам одного из чиновников администрации, в ответ Трамп резко оборвал Келлога фразой: "Россия — моя, а не ваша".

Озадаченный Кэллог, по словам собеседника, ответил коротко: "Хорошо, вы же президент".

В этот момент в разговор вмешался министр обороны Пит Гегсет, который предложил не использовать неизрасходованные 3,8 млрд долларов помощи Украине.

"Мы не будем этого делать прямо сейчас", — отрезал Трамп.

После короткого частного разговора с Гегсетом встреча завершилась.

"Пит, ты прекрасно справляешься, просто продолжай в том же духе, тебе не нужно, чтобы я принимал решения", — обратился к главе Пентагона Трамп, вспоминает один из чиновников.

Уже 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Кэллог, не будучи уверенным в собственном статусе, провел переговоры с европейскими партнерами. По данным NYT, атмосфера была напряженной.

Вице-премьер Польши Радослав Сикорский прямо спросил: "Сохранился ли у нас альянс?".

Кэллог пытался успокоить союзников, назвав себя

"вашим лучшим другом" в администрации Трампа.

Впрочем, один из сторонников Гегсета истолковал ситуацию иначе в отчетах в Вашингтон, обвинив Кэллога в том, что

"он держит оборону против этих изоляционистов в администрации". Как отмечает издание, "это лишь укрепило статус посланника как аутсайдера".

Напряжение усилилось после сюжета Fox News, где сообщение Келлога о Владимире Зеленском сравнили с заявлениями самого Трампа. Кэллог тогда написал, что Зеленский "находится в борьбе и является мужественным лидером страны, которая воюет", тогда как Трамп публично назвал его "диктатором без выборов".

По данным источников, когда Кэллог вскоре после этого зашел в Овальный кабинет, президент резко набросился на него: "Так вы называете Зеленского борцом за выживание и мужественным?".

"Сэр, да. На украинской земле идет борьба за выживание его страны. Когда в последний раз американский президент сталкивался с подобным? Это был Авраам Линкольн", — ответил Келлог.

Впоследствии, пересказывая этот эпизод другим советникам, Трамп ворчал, что Келлог "идиот".

По информации Reuters, Кит Келлог должен уйти в отставку в январе 2026 года.

