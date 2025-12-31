Трамп назвал Келлога идиотом из-за Зеленского — что известно

Трамп назвал Келлога "идиотом" из-за его слов о Зеленском
В начале своей каденции президент США Дональд Трамп вступил в жесткие споры со своим будущим спецпредставителем по вопросам Украины Китом Келлогом. Параллельно он фактически передал полный контроль над украинским направлением министру обороны Питу Гегсету.
Об этом говорится в расследовании The New York Times.
Трамп поссорился с Келлогом из-за Украины
Как отмечает издание, 26 января во время одного из совещаний Дональд Трамп заявил, что Украина не должна вступать в НАТО. В то же время Кит Келлог настаивал по крайней мере на идее временной приостановки вступления, а не полного отказа от него.
По словам одного из чиновников администрации, в ответ Трамп резко оборвал Келлога фразой: "Россия — моя, а не ваша".
Озадаченный Кэллог, по словам собеседника, ответил коротко: "Хорошо, вы же президент".
В этот момент в разговор вмешался министр обороны Пит Гегсет, который предложил не использовать неизрасходованные 3,8 млрд долларов помощи Украине.
"Мы не будем этого делать прямо сейчас", — отрезал Трамп.
После короткого частного разговора с Гегсетом встреча завершилась.
"Пит, ты прекрасно справляешься, просто продолжай в том же духе, тебе не нужно, чтобы я принимал решения", — обратился к главе Пентагона Трамп, вспоминает один из чиновников.
Уже 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Кэллог, не будучи уверенным в собственном статусе, провел переговоры с европейскими партнерами. По данным NYT, атмосфера была напряженной.
Вице-премьер Польши Радослав Сикорский прямо спросил: "Сохранился ли у нас альянс?".
Кэллог пытался успокоить союзников, назвав себя
"вашим лучшим другом" в администрации Трампа.
Впрочем, один из сторонников Гегсета истолковал ситуацию иначе в отчетах в Вашингтон, обвинив Кэллога в том, что
"он держит оборону против этих изоляционистов в администрации". Как отмечает издание, "это лишь укрепило статус посланника как аутсайдера".
Напряжение усилилось после сюжета Fox News, где сообщение Келлога о Владимире Зеленском сравнили с заявлениями самого Трампа. Кэллог тогда написал, что Зеленский "находится в борьбе и является мужественным лидером страны, которая воюет", тогда как Трамп публично назвал его "диктатором без выборов".
По данным источников, когда Кэллог вскоре после этого зашел в Овальный кабинет, президент резко набросился на него: "Так вы называете Зеленского борцом за выживание и мужественным?".
"Сэр, да. На украинской земле идет борьба за выживание его страны. Когда в последний раз американский президент сталкивался с подобным? Это был Авраам Линкольн", — ответил Келлог.
Впоследствии, пересказывая этот эпизод другим советникам, Трамп ворчал, что Келлог "идиот".
По информации Reuters, Кит Келлог должен уйти в отставку в январе 2026 года.
Напомним, ранее Владимир Зеленский высказался о возможном визите Дональда Трампа в Украину.
А также Новини.LIVE рассказали о результатах переговоров лидеров Украины и США во Флориде.
Читайте Новини.LIVE!