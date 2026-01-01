Видео
Трамп выторговал почти 3 млн долларов на картине с Иисусом

Трамп выторговал почти 3 млн долларов на картине с Иисусом

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 14:55
Трамп продал картину Иисуса за 2,75 млн долларов на вечеринке
Трамп торгуется на аукционе. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп во время новогоднего празднования в своей резиденции Мар-а-Лаго неожиданно провел благотворительный аукцион, на котором была продана картина с изображением Иисуса за 2,75 миллиона долларов. Мероприятие состоялось поздно вечером в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, где Трамп обычно проводит рождественские и новогодние праздники.

Об этом сообщает The New York Post.

Трамп продал Иисуса за миллионы долларов

Полотно с Иисусом Христом нарисовали прямо во время вечеринки. Художница Ванесса Хорабуэна написала картину менее чем за десять минут на большом черном холсте на глазах у гостей мероприятия. Сразу после завершения работы президент высоко оценил мастерство художницы, назвав ее одной из самых ярких представительниц современного искусства.

Еще до того, как краска успела высохнуть, Трамп решил выставить картину на благотворительные торги и пообещал добавить к лоту собственный автограф, что существенно подогрело интерес участников аукциона.

Торги стартовали со 100 тысяч долларов - именно такую сумму за картину предложил сам президент. В итоге цена выросла до 2,75 миллиона долларов, однако имя победителя аукциона пока не разглашается.

Полученные средства было решено распределить поровну между детской исследовательской больницей Святого Иуды и местным офисом шерифа, работающим в регионе Вест-Палм-Бич.

Известно, что новогоднее мероприятие проходило в резиденции Мар-а-Лаго с участием семьи Трампа, в частности первой леди Мелания Трамп, представителей политических кругов и бизнес-элиты. Среди приглашенных гостей также заметили премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху вместе с женой.

Напомним, также журналист поинтересовался у Дональда Трампа, чего он желает на Новый год.

А недавно журналисты The NYT заявили, что между Трампом и Китом Келлогом вспыхнул жесткий спор.

аукцион Дональд Трамп благотворительность торги картина Иисус Христос
Автор:
Анастасия Постоенко
