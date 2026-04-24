Трамп висміяв принца Гаррі за поради щодо війни в Україні

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Американський президент Дональд Трамп у притаманній йому іронічній манері відреагував на заклики принца Гаррі щодо посилення військової допомоги Україні. Він заявив, що британський принц не має повноважень виступати від імені своєї країни.

Про це повідомляє Sky News, передає Новини.LIVE.

Під час спілкування з пресою Дональд Трамп прокоментував нещодавні заяви принца Гаррі, у яких той закликав Сполучені Штати активніше виконувати власні "зобов'язання" в контексті війни в Україні. Журналісти поцікавилися у президента, чи вважає він такі поради доречними, зважаючи на наближення офіційного візиту короля Чарльза до Вашингтона.

"Принц Гаррі не говорить від імені Великої Британії, це точно. Я думаю, що говорю від імені Великої Британії більше, ніж від імені принца Гаррі. Але я дуже ціную його пораду. Чудова порада", — саркастично відповів Трамп. Перед тим як перейти до суті питання, політик жартома поцікавився у репортерів, як справи у принца та його дружини Меган Маркл, і попросив передати парі вітання.

Одразу після критики на адресу Гаррі Трамп заговорив про майбутню зустріч із британським монархом.

"До нас приїде король Чарльз, він мій друг. Ми дуже цього чекаємо", — зазначив американський лідер.

Окрему увагу Трамп приділив підготовці до державного візиту, похвалившись завершенням будівництва нового бального залу в Білому домі, де запланована урочиста вечеря. За словами президента, Велика Британія чекала на появу такого залу понад 150 років, і тепер він готовий презентувати гостям "найкращий у світі" майданчик для прийомів.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, принц Гаррі перебував у Києві в четвер, 23 квітня, для участі на Київському безпековому форумі. Там він висловив свою підтримку України та захоплення народом і закликав світ активніше допомагати українцям.

Тим часом Дональд Трамп хоче, щоб кремлівський диктатор Володимир Путін відвідав засідання країн G20. Даний захід запланований у грудні 2026 року в Маямі.