Трамп высмеял принца Гарри за советы по войне в Украине

Дональд Трамп.

Американский президент Дональд Трамп в присущей ему ироничной манере отреагировал на призывы принца Гарри об усилении военной помощи Украине. Он заявил, что британский принц не имеет полномочий выступать от имени своей страны.

Об этом сообщает Sky News, передает Новини.LIVE.

Дональд Трамп по-хамски ответил принцу Гарри относительно помощи Украине

Во время общения с прессой Дональд Трамп прокомментировал недавние заявления принца Гарри, в которых тот призвал Соединенные Штаты активнее выполнять собственные "обязательства" в контексте войны в Украине. Журналисты поинтересовались у президента, считает ли он такие советы уместными, учитывая приближение официального визита короля Чарльза в Вашингтон.

"Принц Гарри не говорит от имени Великобритании, это точно. Я думаю, что говорю от имени Великобритании больше, чем от имени принца Гарри. Но я очень ценю его совет. Отличный совет", — саркастически ответил Трамп. Перед тем как перейти к сути вопроса, политик в шутку поинтересовался у репортеров, как дела у принца и его жены Меган Маркл, и попросил передать паре привет.

Сразу после критики в адрес Гарри Трамп заговорил о предстоящей встрече с британским монархом.

"К нам приедет король Чарльз, он мой друг. Мы очень этого ждем", — отметил американский лидер.

Отдельное внимание Трамп уделил подготовке к государственному визиту, похваставшись завершением строительства нового бального зала в Белом доме, где запланирован торжественный ужин. По словам президента, Великобритания ждала появления такого зала более 150 лет, и теперь он готов презентовать гостям "лучшую в мире" площадку для приемов.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, принц Гарри находился в Киеве в четверг, 23 апреля, для участия на Киевском форуме по безопасности. Там он выразил свою поддержку Украины и восхищение народом и призвал мир активнее помогать украинцам.

Тем временем Дональд Трамп хочет, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин посетил заседание стран G20. Данное мероприятие запланировано в декабре 2026 года в Майами.