Трамп висловився стосовно виборів у Німеччині та вже привітав Мерца

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Німеччині, за попередніми даними екзитполів, на виборах до парламенту лідирує блок ХДС/ХСС Фрідріх Мерц. Президент США Дональд Трамп привітав консерваторів у перемозі на голосуванні.

Про це пише Telegram-канал "Donald Trump українською" з посиланням на допис Трампа у соцмережі TruthSocial.

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За словами Трампа, схоже, що консервативна партія у Німеччині здобула перемогу на "дуже великих та довгоочікуваних виборах".

"Як і в США, народ Німеччини втомився від політики, позбавленої здорового глузду, особливо у питаннях енергетики та імміграції, яка переважала багато років", — зазначив він.

Американський лідер переконаний, що цей день став великим для Німеччини та США "під керівництвом джентльмена на ім'я Дональд Дж. Трамп".

"Попереду ще багато перемог", — додав він.

Скриншот допису Трампа

Нагадаємо, після ймовірної поразки за даними екзитполів Шольц виступив з промовою. Він привітав Мерца та стурбований високим рейтингом Аліс Вайдель, яка підтримує Росію.

Також ми писали, що Мерц відомий своєю підтримкою України та восени 2024 року закликав уряд Німеччини надати ракети Taurus.