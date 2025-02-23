У Німеччині кандидати в канцлери дали коментар щодо екзитполів

Кандидати на посаду канцлера. Фото: dpa-Pool/picture alliance

За попередніми результатами екзитполів, на виборах у Німеччині, які відбулися у неділю, 23 лютого, лідирує очільник ХДС Фрідріх Мерц. Він та інші кандидати на посаду канцлера прокоментували перші результати.

Про це пише Reuters.

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Реакція Мерца на екзитполи

Згідно з даними екзитполів, перемогу на виборах отримує Фрідріх Мерц. Він звернувся до своїх виборців та подякував за довіру.

"Я знаю відповідальність і масштаб виклику, який стоїть перед нами. Я ставлюся до нього з глибокою повагою і знаю, що це буде нелегко", — зазначив він.

Також кандидат висловив повагу своїм політичним опонентам й зауважив, що ця виборча кампанія була дуже важкою, але "треба було займатися найбільшими і найважливішими темами" — економікою, міграцією, безпекою і зовнішньою політикою та внутрішньою безпекою.

"Але тепер ми будемо говорити один з одним, і найголовніше - якнайшвидше створити в Німеччині функціонуючий уряд з хорошою парламентською більшістю, тому що світ ззовні не буде чекати нас, і він не буде чекати довгих коаліційних переговорів", — додав Мерц.

Відомо, що згідно з опитуванням, наразі його блок ХДС/ХСС набрав 28,5% голосів.

Реакція Шольца на дані опитування

Попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що за даними екзитполів правляча партія СДПН посіла третє місце й взяв відповідальність за це на себе.

"Я несу відповідальність за цей результат виборів. Це гіркий результат, поразка на виборах", — сказав він.

Що каже Вейдель про дані екзитполів

Кандидатка від партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вейдель зауважила, що відкрита до коаліційних переговорів з ХДС.

"В іншому випадку жодні політичні зміни в Німеччині неможливі", — додала вона.

Нагадаємо, у матеріалі Новини.LIVE ми розповідали, чому чинний канцлер Олаф Шольц втратив шанси на перемогу на виборах у Німеччині.

Також ми повідомляли про ставлення Мерца до війни в Україні та його плани щодо змін в уряді Німеччини.