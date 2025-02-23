В Германии кандидаты в канцлеры дали комментарий относительно экзитполов

Кандидаты на должность канцлера. Фото: dpa-Pool/picture alliance

По предварительным результатам экзитполов, на выборах в Германии, которые состоялись в воскресенье, 23 февраля, лидирует глава ХДС Фридрих Мерц. Он и другие кандидаты на пост канцлера прокомментировали первые результаты.

Об этом пишет Reuters.

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Реакция Мерца на экзитполы

Согласно данным экзитполов, победу на выборах получает Фридрих Мерц. Он обратился к своим избирателям и поблагодарил за доверие.

"Я знаю ответственность и масштаб вызова, который стоит перед нами. Я отношусь к нему с глубоким уважением и знаю, что это будет нелегко", — отметил он.

Также кандидат выразил уважение своим политическим оппонентам и отметил, что эта избирательная кампания была очень тяжелой, но "надо было заниматься самыми большими и важными темами" — экономикой, миграцией, безопасностью и внешней политикой и внутренней безопасностью.

"Но теперь мы будем говорить друг с другом, и самое главное — как можно быстрее создать в Германии функционирующее правительство с хорошим парламентским большинством, потому что мир извне не будет ждать нас, и он не будет ждать долгих коалиционных переговоров", — добавил Мерц.

Известно, что согласно опросу, сейчас его блок ХДС/ХСС набрал 28,5% голосов.

Реакция Шольца на данные опроса

Предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что по данным экзитполов правящая партия СДПГ заняла третье место и взял ответственность за это на себя.

"Я несу ответственность за этот результат выборов. Это горький результат, поражение на выборах", — сказал он.

Что говорит Вейдель о данных экзитполов

Кандидат от партии "Альтернатива для Германии" Алис Вейдель отметила, что открыта к коалиционным переговорам с ХДС.

"В противном случае никакие политические изменения в Германии невозможны", — добавила она.

Напомним, в материале Новини.LIVE мы рассказывали, почему действующий канцлер Олаф Шольц потерял шансы на победу на выборах в Германии.

Также мы сообщали об отношении Мерца к войне в Украине и его планах по изменениям в правительстве Германии.