Трамп высказался относительно выборов в Германии и уже поздравил Мерца

Трамп отреагировал на первые результаты выборов в Германии
В Германии, по предварительным данным экзитполов, на выборах в парламент лидирует блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Президент США Дональд Трамп поздравил консерваторов в победе на голосовании.
Об этом пишет Telegram-канал "Donald Trump українською" со ссылкой на пост Трампа в соцсети TruthSocial.
Реакция Трампа на результаты выборов в ФРГ
По словам Трампа, похоже, что консервативная партия в Германии одержала победу на "очень больших и долгожданных выборах".
"Как и в США, народ Германии устал от политики, лишенной здравого смысла, особенно в вопросах энергетики и иммиграции, которая преобладала много лет", — отметил он.
Американский лидер убежден, что этот день стал великим для Германии и США "под руководством джентльмена по имени Дональд Дж. Трамп".
"Впереди еще много побед", — добавил он.
Напомним, после вероятного поражения по данным экзитполов Шольц выступил с речью. Он поздравил Мерца и обеспокоен высоким рейтингом Алис Вайдель, которая поддерживает Россию.
Также мы писали, что Мерц известен своей поддержкой Украины и осенью 2024 года призвал правительство Германии предоставить ракеты Taurus.
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