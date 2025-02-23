Трамп высказался относительно выборов в Германии и уже поздравил Мерца

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Германии, по предварительным данным экзитполов, на выборах в парламент лидирует блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Президент США Дональд Трамп поздравил консерваторов в победе на голосовании.

Об этом пишет Telegram-канал "Donald Trump українською" со ссылкой на пост Трампа в соцсети TruthSocial.

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По словам Трампа, похоже, что консервативная партия в Германии одержала победу на "очень больших и долгожданных выборах".

"Как и в США, народ Германии устал от политики, лишенной здравого смысла, особенно в вопросах энергетики и иммиграции, которая преобладала много лет", — отметил он.

Американский лидер убежден, что этот день стал великим для Германии и США "под руководством джентльмена по имени Дональд Дж. Трамп".

"Впереди еще много побед", — добавил он.

Скриншот поста Трампа

Напомним, после вероятного поражения по данным экзитполов Шольц выступил с речью. Он поздравил Мерца и обеспокоен высоким рейтингом Алис Вайдель, которая поддерживает Россию.

Также мы писали, что Мерц известен своей поддержкой Украины и осенью 2024 года призвал правительство Германии предоставить ракеты Taurus.